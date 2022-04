Paulina Vasquetto tiene 17 años, es oriunda y vive en Adelia María, al sur de Córdoba. Con esa cortísima edad es nada más ni nada menos que una de las jugadoras de la selección argentina de polo campeonas del primer mundial de polo femenino.

Empezó a jugar al polo en el campo de su familia y su papá también juega al polo de forma amateur, por lo que fue él quien la inició en el deporte.

En 2021 viajó a Buenos Aires a hacer temporada y allí conoció a Milo Fernández Araujo, un importante coach argentino que la seleccionó para ir al Mundial este año.

En Adelia María tiene una cancha en el campo donde taquea y practica sola y tiene que ir a pueblos de la zona para hacer prácticas grupales.

En ese sentido, expresó que en Adelia María tiene a toda su familia y amigas que la apoyan para que siga practicando el deporte. Sobre la experiencia de ganar un mundial, Paulina expresó:

"Ganar el Mundial fue una sensación tan placentera, tan linda, yo todavía no lo puedo creer y la verdad es que me encantó porque aparte de ser una alegría para mí fue una alegría para toda mi familia y toda la gente que me rodea"

Al volver luego de lograr semejante galardón, en Adelia María la recibieron con honores. "Me esperaron con una caravana, con la chata de los bomberos y la sirena prendida, me emocionaron un montón", expresó Paulina.

La polista cordobesa afirmó que disfruta mucho el día a día con los caballos, de alimentarlos, cuidarlos y entrenarlos. Contó que en el campo tiene un caballo que se llama Nachito desde que nació y luego de destetarlo de la madre lo tenían en un corral al lado de la casa.

"Desde chica desarrollé una conexión muy grande con él (Nachito). Ahora está en medio del lote con los demás caballos y yo lo llamo y viene, me sigue para todos lados, es una conexión espectacular", expresó Paulina.