Pedido desesperante: una joven necesita un transplante de hígado y donación de sangre

Cinthia Orellana tiene 26 años y es operadora en radio La Ranchada. Nació con una enfermedad degenerativa por la cual su propio cuerpo rechaza su hígado. Su hermano Nicolás, contó a Canal 10, que vienen luchando desde pequeña con la patología, y remarcó que necesita un transplante urgente y donaciones de sangre.

“Sabíamos que en algún momento íbamos a llegar a esta situación; ella ya está primera en la lista nacional del INCUCAI y lo que nosotros estamos difundiendo y haciendo hincapié es en la donación de sangre que es lo que nos está faltando”, destacó el joven.

“En el hospital nos están proveyendo la sangre para ella pero tenemos que devolver esa sangre y tener para la operación. Ella está en terapia intensiva porque su hígado ya no le responde, no le funciona. Están tratando de estabilizarla y poder de cierto modo enviarla a casa para que no se contagie de ningún virus hospitalario porque si eso ocurre será mucho más complicado y no podrá recibir el transplante”, subrayó Nicolás.

El joven contó que por el momento Cinthia está consciente, pero sostuvo que “los médicos no saben en qué momento va a dejar de funcionar su hígado y al sucederle esto en cualquier momento, lamentablemente van a tener que dormirla en un coma farmacológico para mantenerla con vida”.

En tal sentido, el hermano de la chica sostuvo: “Eso es lo que no queremos que llegue, porque en ese estado los tiempos se nos van a acortar muchísimo y al estar en el hospital va a correr el riesgo de contagiarse de cualquier bacteria”.

La donación de sangre

Para donar sangre hay que dirigirse al viejo hospital San Roque, de 7 a 13 de lunes a viernes, y los sábados a partir de las 13 con turno .

“Cualquier tipo y factor de sangre nos sería útil”, indicó Nicolás y remarcó la importancia de la donación tanto de sangre como de órganos: “donar es vida”, subrayó.

Por último, el joven dijo que también están en búsqueda de un servicio de ambulancias que entre al barrio donde viven, ya que muchos no quieren entrar.

Para ayudar, contactarse al 3515599844.

Mirá la nota completa: