En 2015 Micaela González y su familia fue víctima de un brutal accidente de tránsito. En la ruta A-88, el denominado viejo Camino a Monte Cristo, un conductor alcoholizado y drogado provocó la muerte de su marido y, además, hizo que ella perdiera el embarazo que estaba gestando.

Siete años después, más precisamente el último martes, comenzó el juicio por el caso. En ese marco, en diálogo con Canal 10 Micaela pidió que "una condena efectiva y ejemplar, sabemos que esto es cuenta corriente, no soy ni la primera ni la última".

La mujer expresó cómo afectó ese fatal accidente en su vida:

"Siempre lo voy a tener como el asesino de mi familia, por más que me diga que se arrepiente, no me vale nada eso."

Además, Micaela manifestó que ver al hombre luego de siete años fue muy fuerte para ella: "Me lo imaginé siempre pero al verle la cara me desarmé, jamás me la voy a olvidar".

Por otra parte, Marina Romano, abogada de la víctima, explicó que la mujer que acompañaba al conductor alcoholizado y drogado declaró como testigo y afirmó que "iba jugando con el vehículo, haciendo zig-zag y le prohibía bajarse del auto".