Este jueves se conoció el veredicto del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, por la muerte del soldado cordobés Matías Chirino.

El joven de 22 años, oriundo de la localidad de Holmberg, murió en la madrugada del domingo 19 de junio de 2022 en la ciudad correntina de Paso de los Libres, lugar en el que iba a empezar a prestar servicio dentro del Grupo de Artillería 3 el día siguiente.

Concretamente, el tribunal le impuso a 6 de los 9 imputados 8 años de prisión a cada uno y absolvió a los oficiales Bautista y Grupico y a la oficial Cayata.

El 5 de diciembre se conocerán los fundamentos y la querella ya anunció que apelará la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, lo que deberá hacerse dentro de los 10 días hábiles de conocidos los fundamentos.

El tribunal cambió la calificación legal que habían solicitado tanto la querella como la fiscalía, de “abuso de autoridad y homicidio simple” por “abuso de autoridad y abandono de persona seguido de muerte”.

El Doctor Claudio Orosz señaló a Cba24n que “si bien es cierto que la mayoría de las personas opinaban que aquí se discutía un homicidio doloso o culposo y que era posible que quedase en esta última figura, que son 5 años de prisión como máximo, ya obtuvimos 8 años de condena y vamos a esgrimir nuestros argumentos en la apelación, insistiendo en que estamos en presencia de un homicidio simple”.

El caso Chirino

Sus superiores le ordenaron que debía presentarse junto a otros dos compañeros el fin de semana para organizar una cena de iniciación. Les impusieron múltiples exigencias y durante el encuentro los sometieron a prácticas sádicas, según denunció la familia del cordobés. Los obligaron a tomar alcohol en exceso y para luego obligarlo a meterse en una pileta con temperaturas bajo cero. Cuando todos se fueron a dormir Chirino sufrió una broncoaspiración que derivó en su muerte.

Los imputados que fueron detenidos en junio de 2024 son Rubén Darío Ruiz, Hugo Reclus Martínez Tarraga, Darío Emanuel Martínez, Exequiel Emanuel Aguilar, Gerardo Sebastián Bautista, Claudio Andrés Luna y Luis Facundo Acosta. Además están acusados, pero en libertad, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico, considerados partícipes secundarios.

En principio la causa se inició como homicidio culposo sin embargo la Justicia Federal modificó la carátula por la de homicidio simple a partir del reclamo de la familia Chirino. El juicio lo llevará a cabo el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Como parte del proceso judicial, en agosto el Tribunal Federal Oral de Corrientes ordenó una reconstrucción judicial del homicidio para incorporarla como prueba al expediente, con lo cual se completaron los requerimientos formales del tribunal.

Última palabra de los acusados

El viernes por la mañana comenzó la audiencia final del juicio y, como es de norma, el tribunal consultó a los acusados si tenían algo que agregar. Hicieron uso de este derecho solo algunos de los imputados.

Claudio Luna: “quiero dar mis más sinceras condolencias a la familia Chirino. Se que no hay consuelo para ellos. Desde que me enteré de la muerte del Subteniente Chirino tengo una angustia que me acompañará toda la vida”.

Hugo Martínez Tárraga: “En primer lugar, mi más sentido pésame a la familia. Queremos justicia, queremos saber la verdad. Quiero dejar en claro que no soy asesino y soy inocente de los cargos que se me imputan, no soy un asesino y quiero agradecer al tribunal por dejarme decir mi verdad y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos a mis amigos”.

En este punto, mostró al tribunal una foto y dijo: “esta es mi hija de tres años que todos los días me pregunta cuánto falta para que regrese”.

Rubén Darío Ruíz: “Soy inocente de todos los cargos que se me imputan. Nunca le falté el respeto a nadie. Cuando me detuvieron tuve que decirle a mi hijo de once años que él era el hombre de la casa”.

Franco Damian Grupico: “En primer lugar, mi más sentido pésame y pedido de perdón a la familia; quiero dejar en claro que soy inocente”.

Darío emanuel Martínez: “Primero que nada darle condolencias a la familia. Jamás nos imaginamos que esto iba a suceder y lamentamos profundamente la pérdida de un camarada. Tengo 4 hijos que me esperan en casa y espero que dios les de la sabiduría para tomar esta decisión”.

Luego de estas palabras el tribunal pasó a deliberar, convocando a las partes para las 11 de la mañana, cuando se leerá el veredicto.

NOTICIA EN DESARROLLO