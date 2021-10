Al cumplirse este lunes un año del crimen de Joaquín Paredes, el joven de 15 que fue asesinado por un disparo policial por la espalda en la plaza de Paso Viejo, su familia sigue pidiendo justicia por el crimen.

“Estamos en la lucha, extrañándolo a Joaquín, esta tarde a las 16.30 nos juntamos en la plaza de Paso Viejo para marchar y pedir justicia por Joaquín y por todas las víctimas que mató la Policía. Los tres involucrados siguen sueltos, han sido liberados. El cambio de carátula se logró, pero estamos esperando que se haga algo más, que los policías vuelvan a estar presos”, le dijo Soledad Paredes, la madre del adolescente asesinado al programa “Pensavalle Informa” de Radio Universidad.

En relación a la tragedia familiar sufrida, Paredes dijo que tratan de seguir adelante “de no bajar los brazos para seguir en la lucha, para que se haga justicia”, aunque admitió que no han recibido ningún tipo de ayuda del Estado desde el crimen.

“En este tiempo se acercaron algunos jefes de la Policía de la Departamental de esta zona, dijeron que iban a tratar de hacer algo, pero vienen dicen algo y se van y nosotros seguimos sin respuestas. La Policía no ayuda a esclarecer el crimen”, dijo Paredes.

“No hemos recibido ningún tipo de ayuda. No he tenido ningún contacto con la nueva jefa de la Policía en todo este año, también presentamos un pedido de audiencia para que nos reciba el gobernador Juan Schiaretti y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. No nos dicen nada, es un silencio total”, se lamentó la madre de la víctima al referirse a la falta de contacto con las autoridades provinciales.

Con relación al avance de la causa que lleva adelante la Fiscal Fabiana Pochettino, Paredes dijo que “la Justicia actúa de manera muy lenta, esperamos que haya justicia, la vida de mi hijo no me la van a devolver, pero queremos que Joaquín pueda descansar en paz y que esto no se repita con nadie más”.

Los cinco policías incriminados

En la causa hay cinco los policías imputados bajo los cargos de homicidio doblemente agravado, tentativa de homicidio, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

Se trata de Maikel Mercedes López, Enzo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Gómez e Iván Alexis Luna, de los cuáles dos permanecen detenidos y tres están en libertad.

“Es una vergüenza, la Policía que exhibe chicos en jaulas y que todos los años mata chicos con gorra porque parece que es la única forma que tiene de tener respeto es matando y humillando pobres. Joaquín Paredes fue asesinado hace un año por la espalda a las 4 de la mañana, cuando tenía todo el futuro por delante, y desde ese día hasta hoy su domicilio ha sido allanado ocho veces por la Policía”, le dijo Claudio Orosz, abogado querellante en la causa, al periodista Jorge Vasalo de Radio Universidad.

La causa

La causa es investigada por la fiscal Fabiana Pochettino está en la última etapa de la instrucción previa a la elevación a juicio.

La funcionaria que tiene a su cargo la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, agravó las imputaciones para varios de los implicados.

El asesinato

El crimen de Joaquín se produjo en la localidad de Paso Viejo, del departamento Cruz del Eje, en la madrugada del 25 de octubre de 2020, en medio de una presunta discusión entre efectivos policiales y un grupo de adolescentes, que llevaban a un amigo al dispensario de la zona.

El caso de violencia institucional y “gatillo fácil” dejó a otros dos adolescentes heridos, además de la muerte de Joaquín.