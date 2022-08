Vecinos de barrio Obispo Angeleli II reclamaron ante las cámaras de Canal 10 por el hundimiento del sector, no sólo de viviendas, sino también hasta veredas y calles. Como en la zona brotan aguas cloacales, se supone que la filtración sería la causante del descenso de los niveles del terreno.

María señaló que la situación es crítica, ya "que esto se va hundiendo por día. Llamé el martes pasado a la municipalidad, me dijeron que iban a venir, me dieron número de reclamo. Llamamos a Aguas Cordobesas, vinieron, hicieron un sondeo y dijeron que eso no les corresponde a ellos porque no hay pérdida de aguas, que el problema es cloacal, que de eso se tenía que hacer cargo la municipalidad", pero nadie les dio respuesta al reclamo, sostuvo la mujer.

Por su parte otro vecino, Carlos, contó que en la última semana se hundieron las cuatro esquinas del sector, en una de las cuales se encuentra su vivienda. El cordón de la vereda ha bajado y se partió, como también el asfalto.

"Yo hice la tapia nueva porque la anterior se estaba cayendo, así que tuve que voltearla y hacer una nueva", señaló el hombre.

En tanto, Carolina, otra de las vecinas, señaló que "hace más de un año que estamos con este problema (..) pasa el camión de la basura, brota todo lo que es cloaca", y según contó, la municipalidad nunca apareció.

A la vez, Axel, uno de los más damnificados, indicó que su casa está inclinada. "La ventana y la puerta ya están caídas, todo está caído. El techo está rajado", sostuvo el vecino, quien agregó que su tapia comenzó a quebrarse y ahora esté en riesgo de desmoronamiento.

Cansados de hacer reclamos en todos los organismos pertinentes, los vecinos exigieron que autoridades municipales vayan al lugar y comiencen con las reparaciones.

