Un adolescente de 17 años fue atacado brutalmente por una patota, luego de intentar defender a una persona que no conocía y estaba siendo golpeada por el mismo grupo de jóvenes inadaptados.

Ocurrió el fin de semana pasado a la salida de un boliche ubicado en el barrio de Nueva Córdoba, en la ciudad Capital, y todo quedó registrado en un video que se volvió viral.

La víctima, identificada como Santiago, recibió golpes y patadas estando ya en el piso, una situación de al violencia que recuerda al asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en enero del 2020 en Villa Gesell.

En la grabación se escucha a quienes filmaron la terrible golpiza desde un auto, diciendo “¡Mirá cómo le pegan, pobre chico! ¡Mirá, lo van a matar! No aprenden más, boluda”, exclaman.

La justicia detuvo a cinco personas por el feroz ataque, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para profundizar la investigación.

Según contó posteriormente la madre de Santiago, su hijo “no quiso llegar esa noche a casa. Me avisó que se quedaba a dormir de un amigo para que yo no lo viera en las condiciones en las que estaba porque sabía que lo iba a retar o que le iba a decir algo”.

La mujer dijo que se enteró de la existencia del video a través de conocidos, y terminó creándose una cuenta en Twitter para poder ver lo que le había sucedido al adolescente.

“Es mi hijo y me duele horriblemente por la situación en general, pero no le puedo decir como un código actual ‘no te metas, dejá que lo maten’. El se metió para defender a una persona, era un total desconocido el que se metió a defender. Yo quiero que mis hijos tengan esa clase de ética, pero tampoco quiero que pierdan la vida. Ya pasó con Fernando Báez Sosa", indicó la mamá.

Y agregó: “No quiero que mi hijo sea una persona que no defienda lo correcto. Fue golpearlo por golpearlo, porque no le robaron nada. No se entiende”, indicó la madre de Santiago.

La mujer reveló que al hablar con su hijo, Santiago le contó que iba pasando por el lugar del ataque y que vio que la patota estaba golpeando “a un chico menudo, que quiso separar, o interceder y terminó él arrastrado en el piso y golpeado a las patadas como se ve en las imágenes”.

“El sábado anterior o dos anteriores también hubo otra situación con golpes a la salida, en ese caso lo conocían al chico, pero no fue para tanto, esta vez fue para mayores. A la misma salida del boliche en la misma cuadra”, lamentó la mujer.

Mirá el video del ataque: