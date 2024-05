La Selección argentina de voleibol logró su segunda victoria en la Liga de Naciones (VNL) al derrotar a Irán con parciales de 23-25, 31-29, 20-25, 25-20 y 15-13, y quedó a un paso de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bruno Lima, con una actuación destacada, fue el máximo anotador argentino con 20 puntos, seguido por Nicolás Zerba con 16, que además tuvo siete bloqueos ante los iraníes.

Argentina comenzó el partido de manera dominante, estableciendo rápidamente una ventaja de 6-2 contra Irán. A medida que el set avanzaba, Irán mejoró su defensa y redujo la diferencia a 15-13. El entrenador argentino, Marcelo Méndez, realizó cambios estratégicos que permitieron ampliar la ventaja a 17-13, pero Irán remontó y ganó el set 25-23 gracias a su fuerte desempeño en saque y contraataque.

En el segundo set, Irán arrancó con un 4-0, pero la entrada de Facundo Conte por Luciano Vicentín revitalizó el ataque argentino, igualando el marcador en 6. El set fue disputado punto a punto hasta que un ace de Luciano De Cecco permitió a Argentina cerrar el set 31-29, nivelando el partido.

El tercer set inició con una ventaja de Irán 7-4, pero Argentina respondió dándole vuelta al marcador 11-10. Sin embargo, Irán recuperó la ventaja y ganó el set 25-20 debido a errores argentinos. En el cuarto set, Argentina tomó una ventaja inicial de 8-5, pero Irán respondió rápidamente. A pesar de esto, Argentina empató en 14 y tomó la delantera 17-15 con un bloqueo de Facundo Conte, ampliando la ventaja a 20-17 y cerrando el set 25-20.

El decisivo quinto set fue muy intenso, jugado punto a punto hasta el 13-11 cuando un bloqueo de Luciano Palonsky dio a Argentina una ventaja crucial, y finalmente, Bruno Lima selló la victoria con un ataque, cerrando el set 15-13 y asegurando un emocionante triunfo para Argentina.

Cómo se disputa la Liga de Naciones

Argentina ya disputó cuatro de los doce partidos a lo largo de tres semanas. Se disputa en Río de Janeiro del 21 al 26 de mayo, donde ya lleva dos victorias y dos derrotas, luego seguirán en Ottawa del 4 al 9 de junio, y terminarán en Liubliana del 18 al 23 de junio.

Se calcula que la Selección necesitará ganar al menos siete de estos encuentros para asegurarse su participación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto también dependerá de otros resultados, ya que cada set influye en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Por lo tanto, será esencial realizar cálculos después de cada jornada. Lo más importante para la Selección es evitar perder contra equipos que estén por debajo en el ranking, ya que estas derrotas resultan en una mayor pérdida de puntos.

Semana 2 en Ottawa, Canadá 4 de junio – 17:30 – Argentina vs. Estados Unidos 6 de junio – 21 – Canadá vs. Argentina 8 de junio – 21 – Argentina vs. Serbia 9 de junio – 15:30 – Argentina vs. Francia

Semana 3 en Liubliana, Eslovenia 18 de junio – 15:30 – Eslovenia vs. Argentina 20 de junio – 8 – Argentina vs. Turquía 21 de junio – 8 – Argentina vs. Polonia 22 de junio – 8 – Argentina vs. Bulgaria