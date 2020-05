Los atletas Carlos Mayo, actual campeón de España de cross, Javi Guerra, también fondista especializado en carreras, y Cristina Lara, velocista especializada en 100 y 200 metros mostraron sus quejas por los insultos recibidos por la gente por su salida a realizar entrenamientos en las calles de España. Lo que debía ser un día de alegría, se convirtió en una sorprendente pesadilla para ellos por la cantidad de insultos recibidos ante el no reconocimiento de algunos hacia los atletas.

Aquí os dejo una pequeña reflexión, mi punto de vista y el primer entreno que he hecho en esta vuelta a poder correr en la calle 🤗🙌🏼 Espero que os sirva 🙏🏼 #HomeTeam @adidas_ES pic.twitter.com/z1mZqKD3pL

🙌🏼 Acompañadme en esta bonita y triste historia que narra mi primer día saliendo a correr como Deportista de Alto Nivel (DAN)... El primer capítulo lo he titulado: “Delincuente se nace, no se hace” ⬇️ Abro pequeño hilo... pic.twitter.com/kvvo8nhZHu

Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos hacía mi. Soy deportista DAN y bajo las normas establecidas he salido a entrenar a las 10.30 por la montaña. A compañeros incluso les han chillado. Tendremos que salir con cartel que nos identifique al final😰😥

Por lo que estoy leyendo, no he sido el único al que le han increpado en mi entrenamiento de hoy. Por mi condición de DAN puedo entrenar a cualquier hora del día, pero no debe ser suficiente...habrá que entender que estamos en una situación extrema pero siempre con respeto.