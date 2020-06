El entrenador de San Antonio Spurs y la Selección de Estados Unidos, Gregg Popovich​, brindó una entrevista a The Nation y se mostró en contra de las actitudes de Donald Trump.

"Lo que más me molesta es que todos hemos visto esa violencia policial y ese racismo, pero las cosas no cambian nunca. Por eso estas protestas están siendo tan explosivas. Pero sin liderazgo político y sin gente que entienda este problema nunca habrá un cambio", comenzó Gregg.

"Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera cínico al 99%, saldría y diría algo para unir a las personas. Pero a él no le importa unir a las personas, incluso ahora. Así de trastornado está. Siempre ha sido así, es increíble. Está muy claro lo que hay que hacer: necesitamos un presidente que salga y diga: ‘Las vidas de los negros importan. Sólo esas tres palabras. Pero no lo hará y no podrá", continuó.