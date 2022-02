Juan Ignacio Londero (Nº 144) que derrotó al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues por 6-4 y 6-4, y se prepara para seguir este lunes en el ATP 250 de Santiago de Chile.

El "Topo" se medirá hoy ante Tomás Etcheverry desde las 15:30.

En tanto Renzo Olivo (186º) eliminó a su compatriota Hernán Casanova por 6-2 y 6-2.

En la primera ronda de qualy el cordobés venció a Andrea Collarini por 6-2 y 6-3, y el rosarino a Daniel Antonio Nunes por 6-2 y 6-4.

Son nueve los argentinos en el main draw del certamen. El local Cristian Garin y al español Albert Ramos-Viñolas son los grandes favoritos.

Federico Coria (vs. Hanfmann), Sebastián Báez (vs. Varillas), Tomás Etcheverry (vs. Qualy), Facundo Bagnis (vs. Zapata Miralles), Francisco Cerúndolo (vs. Dellien), Juan Manuel Cerúndolo (vs. Taberner) y Federico Delbonis (bye) son los argentinos que participarán.