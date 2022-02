Juan Cruz Komar muy duro: "Fassi buscó exponerme y dañarme"

Lo que escribió el ex defensor de Talleres en sus redes:

Para dar por finalizado el tema y no hablar más de él hago esta publicación. En el video dejo muy claro mis razones y espero puedan verlo pero básicamente lo qué pasó fue cronológicamente esto:



1-Central me busca, Fassi me pregunta qué quiero hacer, digo que deseo ir y me dicen que están dispuestos a venderme y van a hacer lo posible para que ambos clubes queden satisfechos.



2-Fassi hace todo lo posible para que no se de pidiendo locuras (sumas de jugadores valuadas en 8m de dólares) y desilusionándome mucho



3- Eso, sumado a un montón de cosas lamentables que pasan en el club hacen que mi desmotivación sea total y no pueda seguir de ninguna forma



4- Intento encontrar caminos para cumplir mi sueño y salir del club de forma tranquila hablándolo pero mis manifestaciones no son respondidas



5- Veo que no hay otra salida, que me siento colapsado y que en caso de seguir va a ser dañino para mi, el equipo y el club



6- Tomo la decisión de irme en búsqueda de que se tome dimensión de la situación y valorandome como jugador y como persona.



7- En lugar de solucionar rápido la situación, como hizo con otros casos ante jugadores que también dejaron de entrenar, Fassi busca exponerme, dañarme y dilatar todo lo más posible ante la imposibilidad de que se haga lo que él quiere.



8- Finalmente cede y se llega a un acuerdo muy razonable pero con un problema mediático enorme que podría haber evitado y que no hubiera pasado a mayores.



En fin, parece que los jugadores nos tenemos que bancar todas y que no podemos tener deseos. Y que si nos engañan o nos quieren manejar toda la carrera tenemos que hacer como si nada y responder como maquinas. 6 años estuve en Talleres entregando todo, incluso más de lo que me correspondía como jugador. Cómo no me voy a querer ir a jugar al club del que soy hincha? Y encima por una buena venta que superaba cualquier otra oferta que haya tenido y que dejaba bien parado al club. Creo qué hay que valorar otras cosas en la vida y en este fútbol donde todo se mueve por la plata (y a nadie le molesta eso) y los únicos que empujan con pasión son los hinchas.