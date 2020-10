Ante el trascendido del interés de Santos y San Pablo de Brasil por contratar a Matías Suárez, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio descartó esa posibilidad al decir: "No hay ninguna oferta por Suárez y River no tiene ningún interés en que Suárez se vaya; todo lo contrario, él cada vez se siente mejor en el club".

Ayer el representante del jugador, Cristian Colazo, había alimentado esa versión al publicar una foto del jugador en Instagram, en la que en su base aparece una fila de pelotas de fútbol con una bandera de Brasil en su final. El futbolista, en ese sentido, no se expresó al respecto.

En una conversación con ESPN, D'Onofrio agregó: "No llegó ninguna oferta, y es probable que si llegara alguna va a ser que no. La idea que tenemos es mantener el equipo como está, las ventas que hicimos algunas preferiríamos no haberlas hecho, pero cuando un jugador toma la decisión como (Lucas) Martínez Quarta o (Juanfer) Quintero, uno no puede oponerse porque hace al futuro de ellos. Si ustedes supieran la cifra que recibe Quintero en China se van a dar cuenta por qué priorizó la solución económica de su vida, y lo comprendo".