La dirigencia de la Juventus confirmó este martes que Paulo Dybala dejará de ser jugador del club de Turín a partir del 30 de junio, ya que no se llegó a un acuerdo para la renovación del contrato del delantero argentino, de 28 años, que podría llegar al Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone.



"No a la renovación de Dybala, es una decisión tomada" confirmó el CEO de la Juventus Maurizio Arrivabene, quien dio por finalizadas las negociaciones con los representantes de Dybala y el cordobés se marchará del club de Turín después de siete años.



El dirigente del club italiano confesó que "La llegada de Dusan Vlahovic ha cambiado los planes en el equipo y Dybala ya no estaba en una posición que lo colocara en el centro del proyecto, por lo que se prefirió en este sentido tomar este tipo de decisiones".



La definición del tema Dybala-Juventus se conoció oficialmente luego que el lunes se reunieran los dirigentes de la Juve y los representantes del futbolista Jorge Antún y Carlos Navel.



Según publica el diario Tuttosport entre las razones de la no renovación a Dybala, la juventus habria evaluado las repetidas lesiones del delantero y el hecho de no haberse convertido en "lider del vestuario" tras la salida del portugués Cristiano Ronaldo el año pasado.



También en el club adujeron que "en esta temporada (al menos hasta ahora) Dybala no ha sido determinante en los partidos importantes y en otros estuvo ausente"



"La Juventus no renueva el contrato de Dybala porque no considera al argentino el jugador en torno al cual construir el futuro y su presencia en la plantilla podría complicarlo de alguna manera tanto táctica como económicamente" destaca el diario.



Ademas existe una diferencia económica sustancial entre lo que Dybala pretendia (algo más que el salario actual de 7,2 millones netos por temporada) y lo que la Juventus ofrecía (4 a 5 millones por temporada) y tampoco había acuerdo en el tema de la duración del contrato (el club le ofrecia 2 años y Dybala quería 4), según trascendió.



Dybala, nacido futbolísticamente en Instituto de Córdoba, llegó a la Juventus en 2015 desde el Palermo a cambio de 40 millones de euros. Con el equipo turinés ganó cinco "scudettos" y cuatro Copas de Italia y convirtió 113 goles en 283 partidos.