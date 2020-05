La falta de fútbol no invalida algunas polémicas guardadas en algún baúl de los recuerdos. Una de las cuentas pendientes del Fideo Di María fue su paso por el Manchester United. Luego de su éxito en el Real Madrid, no puedo adaptarse al equipo inglés. En una reciente entrevista, la esposa del rosarino no tuvo pelos en la lengua y fue lapidaria con aquella experiencia.

"Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Es una ciudad de mierda, que a las 2 de la tarde es de noche. Insoportable. Que te compren de cualquier lado menos de Manchester" reveló Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María.

Semejantes declaraciones no cayeron bien en la órbita de unos de los clubes más tradicionales de Inglaterra. Quien recogió el guante fue Gary Neville, ex jugador del equipo dirigido por Sir Alex Ferguson. "Solo digo que cada tanto escuchamos este tipo de historias de jugadores que fueron una cloaca, una mierda como Di María en Manchester".

En diálogo con Sky Sports, Neville remarcó: "Fue horrible. Tenía grandes expectativas y excitación cuando llegó porque pensábamos que traíamos a un jugador top pero él nunca estuvo interesado, desde el día uno. Lo que tiene que hacer es mirar en la vereda de enfrente a Sergio Agüero, su compatriota, o a Pablo Zabaleta, que no tuvieron problemas en Manchester City y no estaban apurados por irse".

Para cerrar, Neville agregó: "Yo voy a defender a mi ciudad a muerte. Ella sí tuvo una mala experiencia en la que hubo un robo, entiendo que te condicionaría mentalmente y nublaría tu visión de la ciudad".