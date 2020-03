Georgina Bardach, ganadora de la medalla de bronce en los 400 metros combinados de natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se manifestó en contra de la realización de los Juegos de Tokio, previstos para entre el 24 de julio y el 9 de agosto próximos.

La actual vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes habló con CBA 24n sobre la ratificación de la realización de los próximos Juegos por parte de su máxima autoridad, el alemán Thomas Bach y de las circunstancias que han inviable su concreción.

¿Es posible la realización de los Juegos?

No. No están dadas las condiciones para que se realicen. Los atletas no están entrenando, los torneos preolímpicos no se están disputando y hay que tener en cuenta que Tokio está muy cerca de lo que fue el epicentro de la propagación del coronavirus, con todo lo que representa para los extranjeros que quieran viajar allí.

Todo indica que los deportistas no llegarán en su mejor nivel de preparación...

Es que no están entrenando!!! En muchos países rige la cuarentena, por lo tanto, se tienen que quedar en sus casas. En Argentina estamos en esa situación. El CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), que funciona en Buenos Aires y en donde entrena una buena parte de los deportistas que están clasificados o aspiran a clasificar a los Juegos, está cerrado y lo mismo ocurre con el estadio Mario Kempes. Además no se están disputando los torneos Preolímpicos...

¿Y por qué creés que todavía no se han suspendido?

Porque deben estar esperando que todo mejore y porque no debe ser fácil suspenderlo con tantos intereses de los patrocinadores.

La hermana de Georgina, Virginia, que realizó unos excepcionales Juegos Panamericanos en Perú, estuvo hasta hace unos días en Australia, preparándose para Tokio. Sobre su actualidad habló la ganadora del bronce en Atenas.

-Mi hermana estuvo en Australia preparándose para obtener la marca que le permita participar de los Juegos Olímpicos en los 200 metros mariposa. Ahora está aquí en Córdoba, haciendo la cuarentena y, por supuesto, sin entrenarse. Como muchos otros.