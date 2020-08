Se produjo el gran susto del fin de semana en el automovilismo. En el marco de la cuarta parada del campeonato de Fórmula 3 en el GP de Gran Bretaña (Silverstone), se dio un impactante choque entre el vehículo conducido por Olli Caldwell y el de Lukas Dunner.

Olli Caldwell climbed out of his car after a big impact during Race One #BritishGP 🇬🇧 #F3 pic.twitter.com/0kJNuqM15D

El joven piloto británico de 18 años cometió un trompo y su auto quedó cruzado en el medio de la pista. Aunque algunos competidores lograron esquivarlo con éxito, el deportista austriaco no pudo girar lo suficiente para evitarlo y terminó golpeando la parte trasera de su rival. Esto provocó que el alerón y una de las ruedas se desprendieran del monoplaza, partiéndolo literalmente en dos.

Hey guys, big accident but all okay! Shame about the result but big thanks to the medical team for looking after me💪🏽 pic.twitter.com/XLa2E7kH3V