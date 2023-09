Inglaterra, primer rival de Los Pumas en el Mundial

Inglaterra primer rival de Los Pumas en Francia 2023, anunció su plantel para participar de la Décima Copa del Mundo de Rugby. Con algunas ausencias de peso, Steve Borthwick, head coach del conjunto de la Rosa, que asumió en diciembre de 2022 tras el despido de Eddie Jones, decidió apostar por un plantel experimentado y afirmó ya estar pensando en el debut frente a Argentina.

Además, el ex segunda línea y ex capitán de Inglaterra expresó: “Francia 2023 no es diferente, pero estoy seguro de que hemos seleccionado un equipo de 33 que es capaz de enfrentar esos desafíos y nos deja en la mejor posición para ser más competitivos en este emocionante torneo”.

Owen Farrell será el capitán de Inglaterra en lo que será su tercera participación en una Copa del Mundo de Rugby con Ellis Genge y Courtney Lawes nombrados como vicecapitanes.

El plantel está compuesto por 19 forwards y 14 backs, suma más de 1.400 partidos con el seleccionado mayor, lo que se dice un plantel con experiencia, con una edad promedio de 27 años.

n tanto, 17 jugadores tienen experiencia previa en la Copa Mundial de Rugby, varios estuvieron en la Final de 2019 ante Sudáfrica.

El plantel de Inglaterra para el Mundial:

Forwards:

Ollie Chessum (Leicester Tigers, 9 caps),

Dan Cole (Leicester Tigers, 100 caps),

Tom Curry (Sale Sharks, 45 caps)

Theo Dan (Saracens, 1 cap),

Ben Earl (Saracens, 15 caps),

Ellis Genge (Bristol Bears, 49 caps),

Jamie George (Saracens, 77 caps),

Maro Itoje (Saracens, 67 caps),

Courtney Lawes (Northampton Saints, 97 caps),

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 20 caps),

Joe Marler (Harlequins, 79 caps),

George Martin (Leicester Tigers, 2 caps),

David Ribbans (Toulon, 6 caps),

Bevan Rodd (Sale Sharks, 3 caps),

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 62 caps),

Will Stuart (Bath Rugby, 26 caps),

Billy Vunipola (Saracens, 68 caps),

Jack Walker (Harlequins, 3 caps)

Jack Willis (Toulouse, 10 caps).

Backs:

Henry Arundell (Racing 92, 7 caps),

Danny Care (Harlequins, 88 caps),

Elliot Daly (Saracens, 57 caps),

Owen Farrell (Saracens, 106 caps),

George Ford (Sale Sharks, 82 caps),

Ollie Lawrence (Bath Rugby, 11 caps),

Max Malins (Bristol Bears, 19 caps),

Joe Marchant (Stade Francais, 16 caps),

Marcus Smith (Harlequins, 22 caps),

Freddie Steward (Leicester Tigers, 23 caps),

Manu Tuilagi (Sale Sharks, 51 caps),

Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 13 caps),

Anthony Watson (unattached, 55 caps)

Ben Youngs (Leicester Tigers, 122 caps).