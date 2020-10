El positivo del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, han provocado la reacción de varios jugadores y exjugadores de la NBA através de las redes sociales.

“Pues vaya...”, tuiteó el exjugador y analista televisivo Kendrick Perkins. “¿De verdad que Trump se enfermó de corona?”, preguntó Channing Frye.

“No podemos ignorar a la ciencia...”, comentó Jamal Crawford, de los Brooklyn Nets. Otros fueron más sutiles en su crítica, como CJ McCollum, de los Portland Trail Blazers, que simplemente aprovechó la noticia para recordar a todo el mundo una de las claves para evitar la difusión de la enfermedad: “Recordatorio de que hay que seguir llevando barbijo”.

