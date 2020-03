Wanchope compartió una curiosa anécdota en la que Andrés Fassi, presidente de Talleres, intentó convencer al hincha confeso de Instituto de jugar para la Talleres: "Me llamó para jugar la Libertadores. Tenemos una gran relación, nos respetamos y nos escuchamos mucho. Es un gran dirigente. Empezamos a hablar y me preguntó si quería ir a Talleres, a lo que le dije que no era mi deseo. Le dije: "Dale, Andrés. ¿Tenés un millón para buscar y justo me lo venis a decir a mí?".

Después, un amigo de la comisión me insistió y me preguntó cuánto quería ganar, a lo que le dije: "Una pelotudez, por día".

Me dijo que eso no me lo podían pagar y yo le expliqué que justamente por eso lo pedí, porque no quería ir", declaró, entre risas.