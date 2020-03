La federación estadounidense de natación (USA Swimming) ha pedido a su Comité Olímpico y paralímpico (USOPC) que exija el aplazamiento por un año de los Juegos de Tokio 2020 por la falta de entrenamiento de sus deportistas a causa de la pandemia de coronavirus.

En una carta dirigida a Sarah Hirshland, presidenta del USOPC, Tim Hinchey III, máximo responsable de la natación estadounidense, escribe: "Como líder de nuestros 400.000 miembros y muchos de los principales campeones olímpicos del mundo, me siento obligado a hablar sobre los Juegos Olímpicos pendientes en Tokio en julio de 2020".

"Nuestra principal prioridad en USA Swimming ha sido, y seguirá siendo, la salud y la seguridad de nuestros deportistas, entrenadores, personal, voluntarios y otros miembros", agrega.

"A medida que esta pandemia mundial ha ido creciendo, hemos visto cómo el mundo de nuestros deportistas se ha puesto patas arriba y cómo se esfuerzan por encontrar formas de seguir preparándose y entrenándose, muchos de ellos para la mayor oportunidad competitiva de sus vidas", señala.

"Nuestros nadadores de clase mundial siempre están dispuestos a competir con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, seguir adelante en medio de la crisis sanitaria mundial este verano no es la respuesta", explica Hinchey.

"Lo correcto y responsable", a su juicio, "es dar prioridad a la salud y la seguridad de todos y reconocer adecuadamente el costo que esta pandemia mundial está cobrando en los preparativos deportivos. Ha trascendido las fronteras y ha causado estragos en poblaciones enteras, incluidas las de nuestros respetados competidores".

"Todo el mundo ha experimentado perturbaciones inimaginables, apenas unos meses antes de los Juegos Olímpicos, lo que pone en tela de juicio la autenticidad de un campo de juego igual para todos", agrega.

Hinchey cree que los nadadores estadounidenses "están bajo una tremenda presión, estrés y ansiedad, y su salud mental y bienestar deberían estar entre las más altas prioridades".

"Es con la carga de estas serias preocupaciones que solicitamos respetuosamente que el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos abogue por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un año", afirma Hinchey.

"No hay respuestas perfectas, y esto no será fácil; sin embargo, es una solución que proporciona un camino concreto hacia adelante y permite a todos los deportistas prepararse para unos Juegos Olímpicos seguros y exitosos en 2021. Instamos a la USOPC, como líder dentro del Movimiento Olímpico, a que use su voz y hable en nombre de los deportistas", sentencia.