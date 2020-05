Pablo Grecco es productor audiovisual en Monte Maíz y desde hace un tiempo se dispuso a revisar archivos del antiguo canal 6, que su tío dirigió entre 1984 y el 2010, hasta su cierre.

Ahora, en ese “revisionismo” lleva adelante tres programas en el canal 2, donde comparte hallazgos de los “3 ó 4 mil cassettes (de VHS) que quedaron guardados en cajas en la casa de mi abuela”.

Y ante el crimen del ‘Trinche’ Tomás Carlovich, rápidamente recordó su infancia, viendo a ese “Jesucristo” vistiendo la camiseta del Argentino local, club del que hoy oficia como dirigente en divisiones formativas. Era la temporada 1987/88.

“Leía las notas sobre él y me dije ‘¡Cómo no va a haber imágenes del Trinche’! En esa época el club no dejaba entrar al canal, porque supuestamente le sacaba gente. Pero contrataron gente de Córdoba o Buenos Aires, y quedó el archivo de los resúmenes”, señaló.

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, dijo que “lo conmovió” la trágica muerte de Carlovich, y agregó: “Me comprometí a que su familia tenga una imagen de él jugando. Encontré el archivo de la final, y que lo puedan hacer no tiene precio”.

En la definición de ese torneo, ante Lambert, tomó parte Carlovich, pero sólo del juego de ida, en Monte Maíz. Terminó 1-1, con tanto del “Trinche”, aunque con complicidad del arquero rival.

Para la revancha, días después, el rosarino decidió no viajar. Y el festejo fue de Lambert.

La consigna de Grecco es que “algo más tiene que haber” del paso del pelilargo, que calzaba 42 años: “En 1987 jugó e hizo 4 goles… ojalá que los pueda encontrar”.