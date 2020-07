Ocurrió con un joven caballo de tres años de edad en la séptima carrera del Hollywood Casin. River Crosroad Rvf, apodo del equino, logró ponerse a la cabeza tras adelantar a sus rivales, a los que superaba por amplio margen, pero cuando quedaban pocos metros para la línea de meta, el animal decidió cambiar de dirección y abandonó la pista en una curva. Lo que sorprendió tanto al público como a quienes habían apostado por él principalmente.

If you had the 9 in the 7th at Charles Town ... this qualifies as a #BadBeat 😳 @StanfordSteve82 @notthefakeSVP @chrisfallica pic.twitter.com/CdUISoLVuC