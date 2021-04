Apenas recuperado de la polémica por prescindir de su entrenador Eduardo Pizzo cuando había sido internado por coronavirus, el presidente de Sacachispas, Roberto Larrosa, volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

En diálogo con TT Sports, de Radio Trend Topic, el dirigente explicó la decisión respecto al técnico: “Me dolió tomar esta decisión. Podrán decir que soy una mala persona, pero yo esta situación la hablé con la familia de Eduardo y me entendieron a la perfección. Tomamos un nuevo cuerpo técnico hasta que Pizzo se recupere, pero vamos a seguir respetando su sueldo y su contrato”.

“Está muy complicado. En este momento está intubado, sedado y puesto boca abajo. Hoy por hoy no puede responder, pero cuando se recupere veremos qué es lo que puede hacer y lo que no”, dijo, y reveló que el titular de la AFA, Claudio Tapia, colaboró para conseguirle al DT una plaza de cuidados intensivos: “En el gremio ya no había camas ni sanatorios, estaba todo ocupado. Lo llamé al Chiqui, me dijo que él se iba a encargar y en un minuto consiguió una cama en el Finochietto”.

Pese a defender su postura contra un nuevo parate del fútbol, Larrosa no evitó sacarse el filtro para referirse a la actitud de los futbolistas: "Al jugador es muy difícil que lo intuben, muy difícil que tenga un problema respiratorio, ¿de todos los jugadores que se contagiaron quién tuvo problemas? Los jugadores se contagian porque son boludos, no prestan atención a cosas que son sencillas. Se contagian porque comparten mate, auto y piensan que son Superman".

Vía TyC Sports