Laureano Rosas en la Elite y Nehuén Erripa en la Sub 23 lograron coronarse en Alta Gracia

La prueba de elite completó 45 vueltas en el autódromo Oscar Cabalén y se resolvió cuando aún quedaba mucha carrera por delante, con un grupo de fugados que se formó con Hugo Velázquez (ACINOBA), Laureano Rosas (ACINPROBA), Daniel Juárez (Chaco), Alejandro Quilci (Neuquén), Isaías Abu (Junín), Leandro Velardez (San Juan), Marcos Rodríguez (Santafesina), Diego Valenzuela (Córdoba), Marcelo Méndez y Emiliano Montoya (Mendoza).

El pelotón intentó durante varias vueltas llegar hasta el corte, pero no encontraron la comunión que necesitaban para darle caza al lote puntero que contó con buen entendimiento desde el comienzo y gente fuerte que pudo abrir una buena diferencia con el resto.

Cuando quedaban 6 vueltas para el final de la prueba Leandro Velardez (San Juan), Daniel Juárez (Chaco) y Laureano Rosas (ACINPROBA) y se fueron en busca de las medallas, algo que recién se definió en el sprint final, después de 4 horas de carrera, en donde Rosas superó a Juárez y unos metros más atrás apareció Velardez.

“Es un logro muy lindo, un gran objetivo que hace tiempo lo buscaba, me llevo el premio mayor y todavía no caigo en lo que he logrado, es algo muy grande para mi palmarés” resaltó el nuevo campeón argentino.

En el primer turno de la jornada final, Nehuén Erripa (Olavarría Centro) se consagró campeón argentino entre los Sub 23 que disputaron una gran carrera durante 3 horas y 9 minutos.

Fueron 35 vueltas al autódromo para completar los 140 kilómetros, una fuga con 12 ciclistas salió a buscar la carrera de entrada, protagonizaron buena parte de la prueba, pero fueron neutralizados por pelotón y cuando todavía quedaban unas 10 vueltas se produjo el ataque que definió la prueba.

Nehuén Erripa (Olavarría Centro), Máximo Cornejo (Córdoba), Emiliano Medina (Santiagueña) y Santiago Videla (San Juan) abrieron hueco con el pelotón, la diferencia pareció insignificante al principio, pero se fue ampliando y terminó siendo indescontable para un pelotón que no pudo entenderse y en donde los ataques entre unos y otros permitieron que la fuga termine contando con 11 ciclistas.

En la definición, el olavarriense Nehuén Erripa logró dominar el sprint y alzar los brazos con algunos metros de ventaja sobre Santiago Videla y Máximo Cornejo.“Estoy muy feliz y muy agradecido con mi compañero Ayrton y con toda la gente de Olavarría, esta es una medalla muy buscada, tuve un mal día en la crono, pero pudimos coronar el fin de semana con la medalla de oro” valoró el campeón argentino que en los próximos días viajará a España para continuar compitiendo un año más en el viejo continente.

El Campeonato Argentino de ruta Alta Gracia 2024 terminó de la mejor manera, consagrando a grandes campeones.