El cordobés Juan Ignacio Londero, uno de los cuatro tenistas argentinos instalados entre los 100 mejores del mundo, confesó hoy que está "cada vez mejor" en el nuevo proceso que inició con Sebastián Prieto como coach y también admitió sus deseos de que se reinicie el circuito suspendido desde marzo por la pandemia de coronavirus.



"Estoy cada vez mejor preparado, incorporé cosas nuevas a mi juego y tengo muchas ganas de que se reinicie el circuito", expresó Londero en una entrevista con Télam.



El tenista nacido en Jesús María hace 26 años y ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, comenzó el año con algunos altibajos en su rendimiento y un sólo torneo para destacar, el Argentina Open de febrero pasado, donde alcanzó las semifinales y cayó ante el noruego Casper Ruud, luego campeón.



La falta de resultados y cierto estancamiento en su tenis lo llevaron a cambiar de entrenador, así dejó a Andrés Schneiter y contrató en abril pasado a Sebastián Prieto, el ex coach del tandilense Juan Martín Del Potro.



"Se me pasaron rápido estos meses de inactividad, quizá porque inicié un proceso de cambios con Prieto y me dediqué a modificar ciertos aspectos de mi juego. Estoy entrenando para cerrar más los puntos en la red, también perfeccioné el saque, la volea y los golpes con slice, la intención es ir a buscar más los partidos", confesó el tenista, campeón del Córdoba Open en 2019.



El nuevo proceso de Londero no pude reflejarse en la cancha, con el circuito interrumpido desde marzo por la pandemia, y con fecha de retorno prevista para el 22 de agosto, en el Masters 1000 de Cincinnati, que para mitigar los contagios se realizará en Nueva York, el mismo escenario que albergará luego el US Open.



El circuito tenía como fecha de regreso el 14 de agosto con el ATP 500 de Washington, un certamen que se canceló hace 24 horas debido a la decisión de la Unión Europea (UE) de mantener las fronteras cerradas con Estados Unidos, por la pandemia.



"Tengo previsto viajar a Miami el 7 de agosto para entrenar e irme directamente de ahí a jugar en Washington. Con este nuevo escenario, viajaré el 14 de agosto para preparar Cincinnati y el US Open", comentó Londero en la charla con Télam.



El cordobés, uno de los tenistas habilitados para entrenarse en Capital Federal debido a que es "potencialmente olímpico" y por esa razón la AAT lo incluyó en la nómina de los autorizados porque podría estar el año próximo en los Juegos de Tokio, practicó en las instalaciones del Tenis Club Argentino (TCA), donde peloteó, entre otros, con Del Potro.



La noticia de que "Delpo" volvió a jugar al tenis después de muchísimo tiempo -revelada por Télam el lunes último- no pasó desapercibida para el ambiente deportivo y lógicamente tampoco para Londero, quien heredó el entrenador del tandilense y ese vínculo favoreció a que puedan entrenar juntos.



"Lo vi bien a Del Potro, está entrenando de nuevo, pero no quiero decir nada más porque él es una persona muy reservada y tampoco cuenta sus cosas", se excusó Londero.



El cordobés, que recorrerá el circuito junto a Prieto, cuenta en su equipo de trabajo con el preparador físico Roberto "Tim" Maccione, y un psicólogo en la Argentina quienes lo ayudan a mejorar su concentración durante los partidos.



"Llevo ocho semanas entrenando, hice una cuarentena muy estricta y trabajé también el aspecto psicológico. En lo físico sentí un poco la inactividad al principio pero ahora estoy muy bien preparado", añadió Londero.



El "Topito", uno de los "top 100" del tenis argentino junto a Diego Schwartzman (13), Guido Pella (35) y Federico Delbonis (78), indicó finalmente que uno de sus objetivos hasta fin de año es mejorar su ranking actual.



"Quiero ir mejorando mi ranking, aunque en realidad creo que si evoluciono en mi juego eso llegará después, ese es mi principal objetivo en lo que resta del año", concluyó Londero, quien no olvidará la temporada 2020 porque marcó su debut en la Copa Davis con la camiseta argentina, en la serie ante Colombia, de marzo pasado, en Bogotá.

Via Telam