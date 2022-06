Lucas Victoriano: “No somos un equipo que se quiebra fácil”

Instituto no pudo hacer pie en el tercer punto de las Finales y cayó por amplio margen ante Quimsa (91-70), quedando 2 a 1 abajo en la serie y con la obligación de ganar el próximo juego para mantener sus chances de título.

El entrenador Lucas Victoriano se refirió a lo que sucedió en dicho encuentro y reflexionó sobre la cuestión emocional, con un equipo que no pudo controlar esas sensaciones y un rival que estuvo tan certero como letal en el resultado.

“Creo que tuvo mucha influencia no saber manejas las emociones. Hemos tenido una situación que tal vez nos sobrepasó, con una cancha explotada y un ambiente festivo muy lindo, y por ahí eso nos hizo jugar un poco más incómodos de lo que habíamos jugado los dos anteriores partidos. Además nos encontramos contra un rival que jugó impresionante, prácticamente hicieron lo que quisieron y no encontramos una continuidad ni defensiva ni ofensiva para meternos en partido. Cada vez que queríamos hacer algo no podíamos continuar esa inercia. Quimsa que jugó excelente, tiene a jugadores impresionantes y el cuerpo técnico con Sebastián (González) planteó muy bien el partido. Nos dominaron y jugaron mejor en los dos lados de la cancha”.

Analizándolo por arriba minutos después del encuentro, el tucumano dijo no creer que la Gloria tuvo problemas defensivos y que la cuestión pasó por no tener la efectividad necesaria, que combinado al factor emocional jugó una mala pasada. De todas formas, esto es vuelta de página rápida para un elenco cordobés que tiene muchísimo material y recursos para revertir la situación. Será tiempo de cambiar el chip, entrenarse este miércoles buscando ajustar los detalles y salir con otra mentalidad y juego para el encuentro de esta noche (desde las 20 horas, de nuevo en el Sandrín y con transmisión de TyC Sports).

“No tuvimos efectividad, no estuvimos normales. Creo que tiramos los tiros que queríamos y no los metimos, y ellos jugaron muy bien y los metieron. Nos vimos 8-10 abajo, y fue una montaña de emociones que se nos vino encima, que creo que a ellos también les pasó en Santiago y hoy nos pasó a nosotros acá. No veo que esté tan enfocado en la defensa, me parece que nosotros donde estuvimos incómodos fue en ataque. Hay que analizar bien el partido, resetear, entrenaremos, presentaremos todo lo que el cuerpo técnico plantea para el próximo partido y vamos a tratar de ganar. Mi mensaje en el primer playoff contra Regatas era que debíamos ganar tres. Da igual el orden y el lugar. Y sigo pensando lo mismo: da igual orden y lugar, hay que ganar tres. Sigo pensando hacia adelante y hay que enfocarnos en el próximo partido, que creo que lo vamos a hacerlo muchísimo mejor”.

Victoriano además recordó que Instituto ha tenido que combatir contra diferentes adversidades a lo largo del año, y que siempre respondió ante eventualidades límites. El poder de aplomo del grupo para aprender de los errores y no repetirlos es una de las grandes virtudes del cuadro albirrojo, que mañana saldrá a buscar el empate que necesita en la serie para forzar un quinto partido.

“Las Finales también tienen muchas cuestiones emocionales con las que hay que prepararse y aprender. Una de las cosas por las que estoy orgulloso de mi equipo es que siempre aprendimos de los errores, y estoy seguro que el próximo partido vamos a hacerlo mejor e intentarlo ganar. Sobre todo para la gente que vino, que copó la cancha, que se interesó por entrar y con mucha gente que se quedó afuera. Es una locura lo que se vive en este club, y no haber podido competir te da un poquito de bronca pero ellos saben que durante toda la temporada siempre fue así, siempre fuimos a remolque y aprendimos de los errores. No somos un equipo que se quiebra fácil y no lo vamos a hacer ahora, así que el próximo partido vamos a salir con todo, estudiando y aprendiendo lo que pasó el martes. Ojalá le podamos regalar ese triunfo a la gente”.



