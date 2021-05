Messi anticipó el éxito de Luis Suárez en el Atlético

Leo Messi y Luis Suárez. Luis Suárez y Messi. Una amistad inseparable fuera de las canchas y que esta temporada se rompió dentro del terreno de juego por la salida del uruguayo rumbo al Atlético de Madrid.

Suárez no se guardó nada una vez terminado el partido del Atlético contra el Valladolid (1-2), que dio el título a los rojiblancos y, en el cual, el uruguayo fue decisivo con el gol del triunfo. "Me menospreciaron", un mensaje contundente contra la directiva del Barcelona que prescindió de sus servicios.

Todos saben de la amistad de Messi y Suárez. Esta semana, en los días previos al final de LaLiga, el argentino y el uruguayo, con sus respectivas parejas, se juntaron en un restaurante de Madrid en una comida que no fue privada puesto que los medios estuvieron presentes para atestiguarlo. El argentino quiso desear suerte a su amigo para el partido del Valladolid. Y vaya sí se la dio.

"Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club y no que te echen como lo hicieron"

Leo Messi, sobre la salida de Suárez

La marcha de Suárez del Barcelona dolió mucho a Leo. "Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiente cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada". Eso dijo Messi en sus redes sociales, al inicio de la temporada.

"Me pareció una locura lo que hicieron con Luis; se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros"

Hace unos meses, en una esperada entrevista de Messi con Évole en 'La Sexta', el crack argentino se volvió a reafirmar en el error del Barcelona con su salida: "Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por cómo hicieron las cosas, por cómo se fue. Se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".

Las lágrimas de Luis Suárez en el césped, tras ganar el Atlético el título, dieron la vuelta al mundo. Seguro que Leo Messi también se emocionó al ver el éxito de su amigo que demostró que se equivocaron mucho los que creían que no seguiría haciendo goles.