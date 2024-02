Lappi llega a la victoria en Suecia

El piloto de 33 años rompe el récord de mayor diferencia entre victorias en el WRC, que estaba en cinco años y 359 días, Shekhar Mehta. Lappi es el quinto piloto con Hyundai que gana una prueba del WRC, un resultado que le da al constructor su 29º triunfo.

"Me siento muy bien", dijo Lappi. "He estado buscando esta segunda victoria durante bastante tiempo. Me gustaría decir un millón de cosas, pero probablemente olvidaré muchas de ellas." Lappi inició el bucle decisivo de tres tramos del Rally de Suecia el domingo, liderando con una ventaja de 1 minuto 06.3 segundos. Aunque su margen de victoria se redujo a 29,6 segundos, la victoria era lo único que le importaba a Lappi.

Por detrás de Lappi, Elfyn Evans, de Toyota, arrebató el segundo puesto a Adrien Fourmaux cuando el francés perdió tiempo al chocar contra un talud de nieve en la primera especial del domingo. Pero el piloto del M-Sport Ford Puma no dejó que ese momento le hiciera perder el ritmo y subió a su primer podio del WRC en tercera posición.

"Es muy, muy bueno para nosotros estar en el podio, después de volver al Rally1", dijo Fourmaux. "Han sido dos años muy duros, pero nunca nos hemos rendido y estar en el podio en Suecia es realmente especial. Sinceramente, no tengo palabras, es muy bonito".

Neuville, ganador del Rally de Montecarlo, se recuperó de los problemas con la presión del combustible para terminar cuarto. Aunque el liderato del belga se ha reducido de seis a tres puntos, sus esfuerzos han ayudado a Hyundai a igualar a Toyota al frente del Campeonato de constructores después de dos pruebas.

Oliver Solberg ganó el WRC2 en Suecia por segundo año consecutivo en quinta posición seguido de sus rivales de categoría Sami Pajari, Georg Linnamäe, Roope Korhonen, Lauri Joona y Mikko Heikkilä. El italiano Lorenzo Bertelli, en su segundo inicio en el WRC en otros tantos años con un Toyota GR Yaris Rally 1, completó el top 10.

El Campeonato del Mundo de Rally se dirige a África para disputar el Safari Rally de Kenia, tercera prueba de la temporada, del 27 al 31 de marzo.