Pelé fue uno de los invitados de lujo en “La Noche del 10”, el programa que llevó adelante como conductor Diego Armando Maradona por la pantalla de Canal 13 y que marcó récord de audiencia.

Los dos más grandes del siglo XX tuvieron una relación marcada por mil idas y vueltas. Pelé, que se retiró en 1977, fue ídolo de Maradona, que debutó en 1976.

Ese día “O rey” se sinceró con Pelusa, ambos limaron asperezas, compartieron anécdotas y hasta hicieron “jueguitos” con la pelota: un verdadero lujo, ver juntos a los dos mejores jugadores de todos los tiempos así.

La entrevista completa:

Una relación con mil idas y vueltas

“Pelusa” lo admiraba y tenia el sueño de conocerlo. Y ese sueño se convirtió en realidad, cuando con 18 años lo visitó en Rio de Janeiro.

“Me temblaban las piernas”, expresó Diego en su momento, además de considerarlo “el más grande de todos los tiempos”. Sin embargo, durante el Mundial de España 1982 cuando Diego no brilló y Pelé como comentarista de TV, criticó al seleccionado argentino.

Tras escuchar estas declaraciones, Maradona le contestó: "Habla demasiado, tendría que cerrar la boca. Era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza". Momentos previos al Mundial de México 86, “O rey” se ofreció a regresar a la selección de Brasil con 45 años (se había retirado hacía 9 años).

Al conocerse esto, el “Diez”, sostuvo que Pelé estaba más para "recibir asistencia psiquiátrica" que volver a jugar al fútbol. "Me pareció de mal gusto y una falta de respeto que declarara que yo necesitaba asistencia psiquiátrica. Decidí no responderle, pues lo que expresó es cosa de niños y este no es un Mundial juvenil", respondió el brasileño.

Luego de conseguir consagrarse como el mejor jugador del mundo, campeón de la Copa Mundial, ser protagonista de la gesta argentina, tiempo después las declaraciones de Diego contra Pelé fueron muy fuertes: "Pelé es homosexual" (declaración que para la época tenía otro impacto), lo tildó de marioneta de la FIFA y de Havelange.

Sin embargo en el Mundial 94, tras recibir la sanción por doping positivo, Maradona destacó la invitación que Pelé le hizo para jugar en el Santos y hasta lo propuso como presidente de FIFA.

Ya en el 2000 el propio Pelusa volvió a disparar y habló del debut sexual del brasilero con “un pibe” y sostuvo que “el día que Pelé reconozca” su “homosexualidad”, ese día él iba a decir “si seguía o no consumiendo droga”.

Pero el fútbol y la voluntad de ambos astros lograron que se reunieran. Maradona lo invitó a su programa y limaron todas las asperezas y el buen trato perduró hasta el fallecimiento de Diego.