Col Ahmed Mohamed Hassan, DT de Horseed F.C de Somalia, se convirtió en noticia mundial luego de protagonizar un bochornoso episodio en el campeonato de primera división de su país.

A los 30 minutos de la segunda etapa del duelo entre su equipo y Elman F.C fue expulsado y enloqueció: le pegó una trompada en el rostro al juez de línea e intentó también golpear al árbitro. Sus jugadores debieron calmarlo.

🇸🇴 Durante o clássico na Somália, na terça, o treinador do Horseed FC se revoltou com o árbitro da partida após receber cartão vermelho no jogo contra o rival Elman.



O técnico perseguiu o juíz e entrou no gramado para agredi-lo. O jogo terminou em 2 a 2.pic.twitter.com/nEbvN4LSL6