Recuerdo tan perfectamente, como si hubiera sido hoy, en aquel Vélez del verano del 81 que vi con mi amigo Jano desde la popular, no como periodista sino como público común y sin plata, cada vez que May dio un paso al frente y quedaba en el centro de la escena con su guitarra tan rockera. Qué maravilla.

Freddie Mercury sí, ya se sabe, impactante. Pero Brian May, qué maestro…

Con mi inocencia de provinciano recién llegado a la gran ciudad y al mundo más glamoroso del rock, me pregunté cómo haría la banda para reproducir en un escenario los coros de Bohemian Rapsody. Y claro, lo hacieron perfecto. Pero cuando sonó la guitarra de May al final de esa parte vocal… uy dio, me pareció el himno de la victoria del rock.

Qué sonido.

Hoy cumple años ese muchacho delgadísimo de los pelos largos que vi en vivo aquella noche, que no fue la de la aparición de Maradona, qué pena, sino una de varias.

Brian May cumple 75. En el mundo de la realeza, tan lejano del de estos indios morochos del sur del mundo que somos, deberíamos decir Sir Brian Harold May. Porque May es, desde el año pasado, Caballero de la Orden del Imperio Británico.

May nació en Hampton Hill, Londres, Inglaterra, aunque su barrio natal, allá llamado municipio, el Richmond upon Thames, se considera parte del suroeste del Londres exterior. Como si fuera un lugar del Gran Buenos Aires. Quilmes, Lanús o Florencio Varela. Que no es la Capital, aunque sus habitantes insisten en llamarse porteños.

Distinto es el caso de Freddie Mercury, que nació como Farrokh Bulsara en un hospital de Shangani Govt de la isla de Zanzíbar, cerca de Tanganika -parece un chiste pero no lo es-, un lugar que por entonces era un protectorado británico.

Así que debe quedar claro: May es inglés de Londres y Mercury era africano de Zanzíbar, hoy Tanzania.

Y no es un chabón que solo toca bien la guitarra. Brian May es un intelectual.

Licenciado en Física y Astronomía en el Imperial College de Londres antes de que Queen tuviese gran suceso, se doctoró en Astrofísica luego de haber estudiado el reflejo de la luz de polvo en el Sistema Solar, y su tesis se basó en observaciones hechas en un observatorio de Tenerife, España. Esos estudios los retomó después del suceso de Queen y entregó su tesis en el 2007.

Se graduó en el Royal Albert Hall en mayo de 2008.

Poco antes había sido nombrado rector honorífico de la Universidad de Liverpool.

Además, es un activista que promueve el trato digno con los animales.