En las próximas horas, unas treinta obras, de infraestructura y de arquitectura, se podrán volver a poner en marcha luego de los protocolos acordados entre la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba, con los gremios UOCRA y UECARA, y el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia (COE) que, según las partes interesadas, ya dio el visto bueno.

La noticia genera alta expectativa para un sector que se vio paralizado durante la pandemia: la construcción privada. La confirmación la dio el secretario General de la UOCRA, Néstor Chavarría, luego de mantener otro encuentro en la jornada de este jueves con el COE.

Según afirmó Chavarría, desde este viernes quedarán habilitadas para la vuelta a las tareas las obras de infraestructura privada (tendido de redes y servicios, obras de infraestructura vial e instalaciones, de emprendimientos, empresas o barrios privados) y otras de arquitectura de mediana escala (complejos de viviendas, de housing, duplex, de empresas constructoras y para privados, urbanizaciones procrear, empresas de servicios como Aguas Cordobesas, etc.).

En ese sentido, reconoció que si bien ya podrían volver a trabajar desde este viernes, primero deberán las partes ultimar detalles y acordar un plan de movilidad, que se complementa con los protocolos sanitarios necesarios para la vuelta a los trabajos. Incluso, fuentes del COE, señalaron a cba24n.com.ar que se aguardan esos detalles para oficializar la autorización en las próximas horas.

Chavarría destacó que todas las obras en las que se retornará a la actividad, se trata de trabajos al aire libre y no incluyen por ahora las obras particulares o tareas de albañilería o mantenimiento en domicilios. Incluso destacó que implicará el retorno al trabajo de no menos de 700 trabajadores.

Por su parte, el presidente de la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, Luis Lumello, destacó que son 17 las obras de infraestructura en las que de manera inmediata se retornará la actividad, mientras que las de arquitectura a cargo de constructoras totalizan 44 para una primera instancia que, como indicó Chavarría, serán rehabilitadas de manera escalonada.

Lumello aclaró que todas las obras tienen condiciones apropiadas para garantizar el distanciamiento social, al tiempo que las mismas se encuentran “bien dispersas en el mapa” de Córdoba y el Gran Córdoba.

Finalmente, luego de detallar que se mantendrá un seguimiento permanente de las cuadrillas de trabajadores, admitió que ve más complejo lograr o garantizar esta dinámica en pequeñas obras o trabajos particulares, por lo que también indicó que esta vuelta al trabajo, no incluye la obra privada en los domicilios o la contratación particular de operarios. Dijo que si bien ya hubo avances al respecto en zonas blancas, todavía no hay novedades para zonas rojas.

Da las deliberaciones y recupero de trabajos, también forma parte la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) quien también plantea el reinicio de trabajos.

La vuelta al trabajo será con estricto protocolo sanitario

Lumello explicó que el protocolo sanitario para la vuelta al trabajo incluirá, además de la coordinación y movilidad de los trabajadores, sin uso del transporte urbano de pasajeros, la entrega de kits con barbijos, cascos con protección facial, guantes, provisión del alcohol en gel, testeos de temperatura, consultas para conocer actividad del operario u operaria en las últimas 24 horas, desinfección de ropa al ingresar a la obra, distanciamiento social de dos metros o más, sanitarios con distanciamiento social garantizado, etc.

El cronograma de puesta en marcha de nuevas obras

Este viernes quedarán rehabilitadas 15 obras de arquitectura y otras 17 obras de infraestructura.

El próximo martes podrán retornar a las tareas en otras 15 obras de arquitectura, mientras se irá ampliando las de infraestructura.

En el corto o mediano plazo, implica la puesta en marcha de 44 obras de arquitectura. También de otras tantas del rubro desarrollista.