Todavía sin la cartelería oficial, y con pocos productos, ya comienzan a encontrarse los artículos del programa Precios Cuidados en super e hipermercados de Córdoba.

"Tomamos las referencias de Precios Cuidados a nivel nacional, y nos hemos adherido, al igual que varias cadenas de supermercados de Córdoba que ya lo han hecho. Esta adhesión es paulatina y creciente porque estamos negociando con nuestros proveedores para que nos garanticen el abastecimiento a los valores que nos permitan vender al monto de Precios Cuidados", afirmó Juan Carlos Martín, gerente de Mariano Max.

No obstante, algunas de estas referencias son más caras que los precios fijados por los supermercados para productos similares.

Martín agregó que actualmente se manejan aproximadamente 200 referencias de precios de los 311 originales. "Faltarán algunos días, o unas semanas, para terminar de completar la lista", indicó.

Por otro lado, el gerente sostuvo que en ningún momento se frenó la suba de precios en todos los rubros a pesar de las negociaciones del gobierno con la industria. "Hay variables que nosotros no manejamos, sí la industria. Eso hace que ellos vayan tocando sus precios y nos trasladen sus nuevos costos a nosotros", dijo.

Y concluyó que en ocasiones los incrementos no tienen una justificación concreta. "A veces no se entiende qué es lo que pasa. Durante el último par de años, los aumentos son sistemáticos en absolutamente todos los rubros. Eso no paró todavía. Seguimos con llegadas de listas y trasladamos los aumentos de precios que nos pasan a nosotros", expresó.