Pablo Farías - AM 580 / Es lo que hay by cba24n.com.ar

Como cada 22 de mes, las prestatarias del servicio de transporte urbano deben abonar un porcentaje del salario de los trabajadores. Un adelanto que se paga habitualmente, Convenio Colectivo mediante.

Pero en la jornada de ayer, las empresas incumplieron su obligación, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba lanzó un paro que se cumple desde la medianoche.

El secretario gremial, Pablo Farías, advierte que es “por tiempo indeterminado”. Mientras, los empleados esperan el pago.

“Las empresas no han cumplido con una obligación. Nosotros no pedimos adelanto, esto se paga siempre. Son 20.230 pesos por cada trabajador. Pero dicen que no tiene los fondos”, le confió al programa Es lo que hay, de radio Universidad.

Argumentó que las respuestas las debe dar “el poder concedente”, adujo que “somos sensibles con la gente que se queda sin colectivo”, pero que “nuestros trabajadores no tienen su salario y sí una familia que alimentar”.

Y fue tajante al afirmar: “Nadie está exento de sus obligaciones, por más que hayamos tenido un año difícil”.