El PAMI depositará por quinta vez una suma fija y extraordinaria en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados hasta el inicio de la pandemia

Este nuevo pago corresponde a los meses de abril, mayo y junio y tiene un 10% de aumento respecto a la liquidación anterior, informó el organismo que conduce Luana Volnovich.

Los montos que perciben las personas afiliadas parten desde $1.938 y varían dependiendo del tipo del bolsón y zona de residencia.

Para el cobro se sigue el cronograma de pagos que empiezan el 3 de mayo con las pensiones no contributivas. Los documentos terminados en 0 y 1 lo harán el lunes; los terminados en 2 y 3 el martes; en 4 y 5 el miércoles; en 6 y 7 el jueves; y los terminados en 8 y 9 el viernes.

Después les tocará el turno a las jubilaciones que parten hasta los $23.120 desde el lunes 10 de mayo. Para los que cobran más de ese monto será a partir del viernes 21 de mayo.

No es necesario ningún trámite adicional sino que se debe esperar al día del cronograma de depósito. Sin embargo si no lo recibían antes de la pandemia no podrán reclamarlo.