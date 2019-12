El presidente Alberto Fernández presentó este martes el "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo" en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) en Buenos Aires.

"El Estado ayudará a este plan ambicioso", expresó el presidente.

Y agregó: "esta idea de que abrimos las puertas, importamos, y así somos parte del mundo es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, al que produce y el trabajo. No lo voy a hacer. No lo hicimos con Néstor, no lo hizo Cristina y no lo voy a hacer yo".

Por otro lado, Fernández expresó el deseo que todos puedan comprar autos "a precios accesibles para todos".

Plan Estratégico

El plan fue desarrollado desde febrero con la Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores), las cámaras de autopartistas (AFAC) y Acara. Los sindicatos de mecánicos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también realizaron aportes.

"Es un acuerdo de consensos mínimos para garantizar un flujo de inversiones que permita aumentar la producción y encarar las transformaciones necesarias de mediano plazo, a partir de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías", explicó el gerente de la AFAC, Juan Cantarella a Télam.

El plan desarrollado por fabricantes y sindicatos fija un acuerdo social y productivo con visión para el año 2030.

Para el 2030, Argentina seguirá utilizando vehículos de combustión fósil

Los ejes del plan son:

- Crear un Instituto de la Movilidad

- Sancionar una Ley Marco de la Industria Automotriz para atraer inversiones

- Generar líneas de crédito

- Renovación del parque automotor: sancionar una ley ambiental y de seguridad vial para la disposición final de vehículos

- Competitividad regional