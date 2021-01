Luego de anunciar un acuerdo con la industria frigorífica y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) para ofrecer diez cortes populares de carne vacuna con rebajas que llegan hasta el 30 por ciento el gobierno nacional anticipó su intención de avanzar en una iniciativa similar con los productores de frutas y verduras.

En ambos casos, la intención es establecer acuerdos marco sobre productos indispensables para la mesa de los argentinos, pero cuyas subas en 2020 castigaron duramente los bolsillos.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el año pasado los alimentos y bebidas se dispararon por encima del 42%, seis puntos porcentuales por encima de la inflación, que llegó al 36,1%.

Pero tanto la carne como frutas y verduras se incrementaron muy por encima de ambas referencias: 57% y 65% respectivamente, con variaciones superiores en algunas regiones.

Sin embargo desde las entidades que aglutinan a productores frutihortícolas aseguraron que aún no hay más que algunas charlas informales con la administración nacional. Más aún, consideran inviable cualquier acuerdo del tipo del rubricado para los cortes cárnicos.

"No hay ningún acuerdo de precios. No hay nada. Es imposible hacer algo con esto. Esto es para el periodismo, para la gente, para entretener. Acá nos guiamos con oferta y demanda", dijeron fuentes consultadas por este medio.

"No tenemos noticias de esto. No estamos siendo convocados. Son charlas nada más. No creo que esto avance", señalaron otras voces.

Pidiendo expresa reserva para no ganar antipatías, las voces coincidieron en remarcar la vigencia de la "natural" acción de la ley de oferta y demanda para el sector.

"Cuando un producto no está, no tiene techo; cuando está en demasía, no tiene piso. Es oferta y demanda, no hay forma de hacer control de precios. A lo mejor con dos o tres productos puntuales, aquellos para los que no hay problemas de producción", explicaron.

En ese marco, pidieron deslizar las miradas a los próximos eslabones de la cadena de comercialización: verdulerías, supermercados e hipermercados.

"A partir del mercado mayorista el precio se multiplica al 200% o 300%. No tiene sentido caerle al productor. El control de precios hay que hacerlo antes. Pero es imposible controlar porque a nivel país son cientos de miles de verdulerías", explicaron voces con repercusión regional.

"La carne es un sólo producto. Los productos de verdulería son entre 80 y 90. Es oferta y demanda de acuerdo al producto", enfatizaron las opiniones del sector.