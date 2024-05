El Teatro Real presenta una atractiva programación para disfrutar hasta el domingo en Córdoba.

Jueves de Comedia

Jueves 23 – 20:30hs. “Abrazar NOS duele”

En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna.



En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida. Claudia, la mayor, es casi un calco de la figura paterna; mandona, heredó de su progenitor militar, la fascinación por las marchas castrenses y el orden. Susana, la del medio, más sumisa, padece la convivencia con un hombre que la maltrata y la castiga ferozmente. Paula, la menor, anclada en una especie de inmadurez que le permite disfrutar de la vida como si aún fuera una muchacha, trata de sobrellevar su existencia refugiada en una juventud que pretende prolongar. A pesar del pasado doloroso, ha logrado llegar a su madurez con optimismo y buena predisposición.

En escena: Lucia Nocioni, Pato Rojo, Gabi Macheret. Diseño de sonido: Luca Solé. Diseño lumínico: Rafael Rodríguez. Asesoramiento y realización de vestuario: Emilia Leonardi e Ines Bustos. Maquillaje y peinado: Nancy Bazan, Liliana Cuaglia. Diseño y realización utilería y escenografía: Pablo Barros, Leonardo Murúa, Malena Barrera. Traspunte: Cristian Bazán. Coordinador Elenco Comedia Cordobesa: Javier G Moreno. Asistente: Adrián Azaceta. Asistente de dirección y Repositora: Lucia Nocioni. Texto y dirección: Luis Quinteros.

Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1.500 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Comedia Cordobesa

Viernes 24 a las 20.30: “Útero Bicorne”

Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio.” Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables.



Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida.

Dirección y dramaturgia: Brenda Sorbera. Repositor y Asistente de Dirección: Gonzalo Tolosa. Coordinación Elenco: Luciano Di Natale. Diseño lumínico: Estefania De Gennaro. Diseño Sonoro: Luca Solé. Dirección de Arte: Luciano Di Natale y Estefanía De Gennaro. Realización Vestuario: Inés Bustos, Emilia Leonardi, Ana Rodríguez, Elba Sosa. Realización Escenográfica: Pablo Barros, Leonardo Murua, Juan Romero. Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia

Duración: 60 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $1.500 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Festival Internacional de Teatro Breve

Sábado 25 y domingo 26 a las 20.30

Se exhiben ocho obras de teatro que comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. Desde un rincón impensado se conjuga el ritual del Teatro, donde no falta la música, la danza y el humor. En sólo 15 minutos, 1 historia; y en cada noche varias historias se develan en estos espacios donde no hay distancias para la emoción. Cada obra se presenta 4 veces por noche, creaciones de 15 minutos representadas en espacios ambientados no convencionales.

Entradas a $8000 en autoentrada.com y en boleterías del Teatro Real, de martes a sábado de 10 a 20. Los días de función el horario se extiende hasta el comienzo de la misma.



Edad recomendada: mayores de 18 años. Sala Carlos Giménez y Sala Azucena Carmona

Comedia Infanto Juvenil



Domingo 26 – 17hs. “Radiohistorias Reales”

Es la época dorada de la radio en Argentina y Estela una apasionada oyente vive con el receptor permanentemente encendido. La música, las radionovelas, las historias de ciencia ficción son el marco de su vida. Junto a su inseparable amiga la radio, estela sueña con lo imposible y abre una puerta que la transporta a un mundo maravilloso y fantástico, el mundo de las voces calladas de una época irrepetible.

Director: Martin Gaetán. En escena: Carolina Godoy, Eugenia Hadandoniou, Eric Venzon. Duración: 55 minutos. Edad Recomendada: desde 8 años. Entradas: $1500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.

Tejiendo Infancias

Domingos 26 de 11 a 16hs.



La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real comparte que los domingos de 11 a 16hs., San Jerónimo 66, con entrada libre y gratuita para todo público, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos.



El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurrirá esta escena, se transformarán entre telas, objetos, juguetes y tejidos para recibir, y para que la protagonista de los domingos sea la infancia.



Se busca establecer un espacio creativo y artístico para las infancias todos los domingos de marzo a noviembre en San Jerónimo 66, ampliando la programación habitual de los domingos infantiles. Se busca complementar esta actividad artística con espacios creativos, donde los niños y niñas sean protagonistas de actividades lúdicas, pero con una perspectiva artística; y que ellos puedan apropiarse de estos lugares públicos como lo es el Teatro Real.