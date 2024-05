El Festival Internacional de Teatro Breve presenta las últimas funciones en Córdoba. El encuentro interviene distintos espacios no convencionales del Teatro Real.



El sábado 25 y el domingo 26 a las 20.30, se exhiben ocho obras de teatro que comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. Desde un rincón impensado se conjuga el ritual del Teatro, donde no falta la música, la danza y el humor. En sólo 15 minutos, 1 historia; y en cada noche varias historias se develan en estos espacios donde no hay distancias para la emoción. Cada obra se presenta 4 veces por noche, creaciones de 15 minutos representadas en espacios ambientados no convencionales.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas se consiguen en autoentrada.com y en boleterías del Teatro Real, de martes a sábado de 10 a 20. Los días de función el horario se extiende hasta el comienzo de la misma.



Edad recomendada: mayores de 18 años



Entradas: $8.000



Sala Carlos Giménez y Sala Azucena Carmona