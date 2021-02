Tras la reapertura de las salas cinematográficas, la cartelera va sumando propuestas para el entretenimiento. Llega un ciclo de cine local con cintas que se estrenaron antes de la pandemia, otras que se lanzaron por streaming y otras que aún no se vieron.

"Historias nuestras” es una propuesta del Polo Audiovisual que depende de la Agencia Córdoba Cultura, y de la compañía Showcase. Se presenta del 11 al 24 de febrero en el complejo Showcase.



Sobre las películas



En la primera semana se verán en las salas del Córdoba Shopping, los siguientes títulos: "Vigilia en agosto” de Luis María Mercado, “Mañana tal vez” de Florencia Wehbe, y “Desertor” de Pablo Brusa.

En la segunda semana de exhibición, estarán disponibles: “Venezia” de Rodrigo Guerrero, “Azul el mar” de Sabrina Moreno y “La Chancha” de Franco Verdoia.



"Vigilia en agosto” (2019)

En una pequeña ciudad de provincia Magda sigue su vida a días de su ansiado casamiento. Una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que involucran a su novio la obsesionan y la persiguen, su salud comienza a deteriorarse sin motivo. A medida que pasan los días comienza a percibir la cotidianidad de su pueblo de otra manera, como si hubiera desaparecido una venda que cubría sus ojos. Con las actuaciones de Rita Pauls, María Fiorentino, Eva Bianco y Michel Noher.



“Mañana tal vez” (2020)

Ópera prima de Florencia Whebe. La directora también escribió el guion del film. Es un drama centrado en la vida de Luis, un malhumorado compositor de música jubilado que ha perdido el optimismo. La visita de su nieta Elena, una joven estudiante, resulta en principio inquietante para él. Pero esta intromisión en su vida le hará ver las cosas desde otra perspectiva. Con Rubén Gattino, Sol Zavala, Eva Bianco y Beto Bernuez.



“Desertor” (2019)

Rafael Márquez se está formando como médico militar en un regimiento de montaña. Carga con la deshonra de tener un padre desertor del ejército, pero logra sobrellevar su carrera dignamente. La llegada al regimiento del legendario coronel Santos, amigo de su padre, y la aparición de una misteriosa mochila, avivan los fantasmas de Rafael. Santos le confiesa que su padre nunca desertó sino que fue asesinado por un viejo ermitaño que vive en medio de la cordillera. La noticia lanzará al joven soldado a una intensa búsqueda de su verdadera historia. Actúan: Santiago Racca, Marcelo Melingo, Daniel Fanego, Pablo Tolosa, Milagros Ponce, Ignacio Tamagno, Guillermo Olarte.



"Venezia" (2019)

Sofía y Carlos llegan a un hotel en Venecia para celebrar su luna de miel. Sofía se da un placentero baño mientras él reposa en la cama y se relaja mirando televisión. Cuando Sofía sale del baño encuentra a su esposo muerto en la cama. Inevitablemente ella tiene que esperar más de 48 horas para poder volver a su país junto con el cuerpo. Sofía sin proponérselo, comienza a recorrer Venecia intensamente. La muerte, la ausencia y el silencio, pero también el azar, la vida y su magia, la ciudad, su gente y sus calles desconocidas generan en ella un intenso deseo de sobreponerse que le hace reconsiderar su regreso a la Argentina. Actúan: Alessandro Bressanello, Paula Lussi, Margherita Mannino.



"Azul el mar" (2019)

Un matrimonio y sus cuatro hijos viajan para pasar unas vacaciones en Mar del Plata. Lola y Ricardo son profesionales, tienen proyectos laborales, pero hay algo que ya no funciona en la pareja. Actúan Umbra Colombo y Beto Bernuez.



"La chancha"

El film es drama psicológico donde la tensión se instala cuando dos hombres que se conocen de un pasado no develado, se cruzan durante sus vacaciones. Reparto: Esteban Meloni, Gabriel Goity, Gladys Florimonte, Raquel Karro, Rodrigo Silveira.