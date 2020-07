El cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia, compuso "No se borra", que "reivindica el valor de la memoria" y, además, se presentó un video del tema en el que participaron los músicos León Gieco y Zoe Gotusso.

Aquí el tema...

"No se borra". Por los muertos en la AMIA

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) presentó este viernes una canción titulada "No se borra" para "mantener viva la memoria y el reclamo de justicia", en el marco de los actos de homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.



Un comunicado de la AMIA informó que el cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia, compuso "No se borra", una canción que "reivindica el valor de la memoria", y, además, se presentó un video del tema en el que participaron los músicos León Gieco y Zoe Gotusso.



"Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar", dice la canción referida al atentado de la AMIA.



A través de la iniciativa, el objetivo de la AMIA fue "transmitir a las nuevas generaciones aquello que pasó y ese fue el desafío que Sujatovich asumió y logró materializar en la canción que compuso, con la producción musical de Nico Cotton.

(Fuente: Télam)