Billie Eilish tiene 19 años y comenzó su carrera con tan solo 14, grabando canciones en su

cuarto junto a su hermano, Finneas O'Connel. La adolescente, estandarte de la renovación del

pop mundial, resultó ganadora de las cuatro categorías más importantes de la nómina: Álbum del año - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Grabación del año - 'Bad Guy', Canción del año (premio a los compositores) - 'Bad Guy' ( junto a Finneas O’Connell) y Mejor nuevo artista.

De esta forma, Eilish se convierte en la artista más jóven en recibir un Grammy por el Disco del

año y la primera mujer en llevarse los cuatro premios principales.

Al momento de recibir los premios, Eilish dijo: "Tanta gente se merece esto. Es la primera vez

que vengo a los Grammys y nunca esperé una cosa así. Me siento honrada de estar aquí entre

todos ustedes. Crecí viéndolos a todos".

Luego de arrasar en la premiación de los Grammy, Billie Eilish cantará en la próxima entrega de

los premios Oscar el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre en la ciudad de Los Ángeles. En el marco de su gira "Where do we go? World Tour, Billie se presentará por primera vez en

Argentina en el estadio DIRECTV Arena, ciudad de Buenos Aires, el 2 y 3 de junio con entradas

agotadas.

Conocé más sobre Billie Eilish en el podcast El Futuro es Musicas:

El futuro es musicas | ¿Quien es Billie Eilish?

EL FUTURO ES MUSICAS

Es un podcast sobre el pasado y el presente de las mujeres en la música, con una certeza: el futuro es musicas.



Se trata de una producción de Camila Argüello para El Daño Ya Esta Hecho, programa que se emite en la 102.3 Mas que música.