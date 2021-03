Día Mundial de la Audición , este 3 de marzo de 2021 con el lema "Escucha de por vida"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha una plataforma en Internet para la difusión de la salud auditiva y la presentación del Primer Informe Mundial de la Salud con motivo, este 3 de marzo de 2021, de la celebración del Día Mundial de la Audición. Expertos de varios países han trabajado en la elaboración de este estudio pionero y, durante esta jornada, otros profesionales van a contribuir con sus experiencias y aportaciones al evento.

Día Mundial de la Audición - 3 de Marzo de 2021

Cumple 62 años: Fabiana Cantilo, nacida en Buenos Aires. el 3 de marzo de 1959, intérprete de rock y pop y actriz argentina. Considerada una de las voces femeninas más importantes del rock argentino, en toda su carrera ha vendido aproximadamente 6 millones de discos.

En 2019 presentó su disco número 14 titulado “Cuna de piedra” disco producido artísticamente por ella.

En 2021 editó el single "La batalla", compuesto durante la pandemia de COVID-19 y mientras veía episodios viejos de Mickey Mouse.

FABIANA CANTILO - La Batalla (Audio oficial)

Alfredo Félix Alcón Riesco, Alfredo Alcón, nació en Ciudadela, Buenos Aires el 3 de marzo de 1930 y murió el 11 de abril de 2014 , primer actor y director de teatro argentino. Desde El amor nunca muere de 1955, actuó en unas cincuenta películas, más de cuarenta obras de teatro y varias telenovelas.

En las décadas del 1960 y 1970, Alcón fue considerado el máximo exponente del teatro clásico en Argentina destacándose en obras de William Shakespeare como Hamlet, Ricardo III, Enrique IV y Rey Lear.

FELIPE PIGNA - Vida y vuelta (2005) Entrevista a "Alfredo Alcón"

El 3 de marzo es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento.

Información sobre los defectos de nacimiento

Además, también se celebra el Día Mundial de la Naturaleza.

3 de marzo, día mundial de la naturaleza silvestre

El 3 de Marzo de 1857 fallece Guillermo (William) Brown, en Ciudad de Buenos Aires. Fue un Almirante de origen irlandés que se nacionalizo argentino. Fue testigo de la revolucionaria "Semana de Mayo" y un militante de la causa.

Consagró su vida al servicio de su patria de adopción. Es considerado el Padre de la Armada Argentina.

Guillermo Brown, el Gran Almirante | COMBATES

El 3 de Marzo de 1905 nace Manuel Juan García Ferrari, en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Periodista, actor, interprete, recitador, autor, escritor, músico guitarrista y compositor. Seria conocido por el seudónimo artístico: Lito Bayardo.

Fue un gran amigo de Agustín Magaldi desde 1922 y de Libertad Lamarque.

Algunas obras: A mi Corrientes porá (con Eladio Martínez) – Adiós, adiós corazón (con Emilio Barbato y Félix Lipescker) – Arlequín (con Rafael Sánchez) – Adiós Amor (con Carlos Pérez De La Riestra) – Con la otra - Corazón ingrato y Duelo criollo, canción que graba Carlos Gardel.

Carlos Gardel - Duelo Criollo -Tango

El 3 de Marzo de 1947 nació Saúl Belindo Carabajal, apodado "Cuti", en el Barrio "Los Lagos", Ciudad de La Banda, Provincia de Santiago del Estero. Músico, cantor, guitarrista y compositor.

Formó parte de “Los Carabajal” como fundador del conjunto en 1967, junto con Kali, Agustín y Carlos. Posteriormente permaneció 11 años con los Manseros Santiagueños.

Desde 1989, forma un dúo junto a su sobrino Roberto.

Obras: Ciudad de La Banda (con Pablo Trullenque) - Con tal que nunca me dejes (con Roberto Ternan) - Corazón de penca (con Cristóforo Juárez) - Cosas que he vivido - Cuando me abandone el alma (con Pablo Trullenque) - De tierra adentro, entre otras.

Festival País '18 - Cuti y Roberto Carabajal en el Festival Nacional de Folklore de #Cosquín2018

El 3 de marzo de 1963 murió Juan Gálvez, piloto de carreras de Argentina, máximo campeón del Turismo Carretera. Había nacido el 14 de febrero de 1916.

Reportaje a Juan Gálvez en el taller de su casa, 1957

El 3 de marzo de 1943 Gandhi cesa su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India.

En 2020: Se confirma el primer caso de COVID-19 en CABA, Argentina.

Cumple 24 años: Karla Camila Cabello Estrabao nació en Cojímar, Cuba el 3 de marzo de 1997, ​ es una cantante y compositora cubana.

Fifth Harmony fue su banda hasta 2016 cuando empieza su carrera solista.

Cabello es principalmente una cantante de Pop y R&B, influenciada por la música latina.

Ha tenido varios sucesos musicales y para este año se espera su protagónico en el cine con la película "Cenicienta" que cuenta la historia conocida con actuaciones además de: Billy Porter , Idina Menzel , Pierce Brosnan , Nicholas Galitzine y Minnie Driver.

Vemos el trailer...

Camila Cabello - Cinderella (Official Trailer 2021)

