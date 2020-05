20 de Mayo de 1591: Juan Ramírez de Velazco, gobernador de Tucumán, presidió una gran expedición con la cual funda la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, estableció su Cabildo y trazó su ejido.

FUNDACION DE LA RIOJA

Cumple 76 años: Alejandro Ricardo Dolina nació en Morse el 20 de mayo de 1944, es un escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. Es conocido dentro y fuera de su país por sus obras literarias y su clásico programa radial La venganza será terrible. Que podés escuchar en Radio Universidad 580 AM y 102.3 FM.

Dolina es cantor y compositor. En sus programas de radio y televisión siempre incluyó segmentos musicales. Buena entrevista...

ALEJANDRO DOLINA | La máquina de escribir voces

El 20 de mayo de 1506 falleció Cristóbal Colón, navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias al servicio de la Corona de Castilla. Se le atribuye la llegada a América, el 12 de octubre de 1492.

Felipe Pigna: Cristóbal Colón | Los Libros de la Buena Memoria

1888: en la Academia de Ciencias de París, Francia, Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia.

El Siguiente Paso: Louis Pasteur

Alejandro Osvaldo De Michele nació en Buenos Aires el 5 de junio de 1954 y murió el 20 de mayo de 1983, fue un cantante, poeta, compositor, productor y guitarrista de rock argentino. De Michele integró el dúo Pastoral junto a Miguel Ángel Erausquín.

En la madrugada del 20 de mayo de 1983, el automóvil Ford Falcon de De Michele embistió violentamente un árbol frente al Velódromo Municipal, provocándole la muerte instantáneamente. Tenía 28 años. Su fallecimiento implicó también el final de Pastoral, ante la decisión de Erausquín de no continuar con el nombre del dúo sin su compañero de toda la vida.

Pastoral - HUMANOS

20 de Mayo de 1934, nace Marcelo Raúl "Machaco" Abalos, en la Ciudad de Santiago del Estero. Músico y compositor.

Integrante del quinteto de los Hermanos Abalos, quinto en el orden de llegada, después de Machingo, Adolfo, Roberto y Vitillo. Era el encargado de la guitarra, pero también buen pianista.

Obras: Agitando pañuelos (con sus hermanos) - Añorando el pago (con sus hermanos) - Casas más, casas menos (con sus hermanos) - Chacarera del rancho (con sus hermanos) - Chakaymanta, entre otras.

Chakay Manta. Los Hermanos Ábalos 1976.avi

1960: en Argentina, agentes del servicio secreto israelí (Mosad) abordan un avión israelí y llevan a Israel al genocida nazi Adolf Eichmann. En Israel será juzgado y ejecutado por crímenes de lesa humanidad.

Recomendamos ver: Operación final: es una película estadounidense de drama histórico del 2018, dirigida por Chris Weitz y escrita por Matthew Orton y protagonizada por Oscar Isaac, Ben Kingsley, Lior Raz, Mélanie Laurent, Nick Kroll y Joe Alwyn. Sigue los esfuerzos de los soldados de inteligencia israelí para encontrar y capturar al oficial de la SS Adolf Eichmann, en Argentina, en 1960. Disponible en Netflix, vemos el tráiler...

Operación final | Tráiler oficial | Netflix

1997: Michael Jackson lanza su sexto disco, llamado Blood On The Dance Floor: HIStory In The Mix, que se convierte en el álbum remixado más vendido de todos los tiempos, con más de 15 millones de ejemplares

Michael Jackson - Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)

2001: se inicia la Wikipedia en español.

Wikipedia presenta su proyecto dedicado a los derechos humanos en América Latina

2003: El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio y quinto realizado en español Almas del silencio, es además el primero en este idioma desde Vuelve en 1998.

Ricky Martin - Jaleo (Video) [Remastered]

2016: Ariana Grande lanza su tercer álbum de estudio, Dangerous Woman.

Ariana Grande - Into You

John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker nació en Sheffield, Inglaterra el 20 de mayo de 1944 y murió en Crawford, Colorado, Estados Unidos el 22 de diciembre de 2014,​ fue un cantante y músico de rock, blues y soul británico. Conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de The Beatles. Al respecto, su versión de la canción «With a Little Help from My Friends» alcanzó el número uno en la lista UK Singles Chart en 1968. Estuvo en el Orfeo Súperdomo de nuestra ciudad en marzo de 2012. Otra de sus grandes canciones...

Joe Cocker - Unchain My Heart (Live) [Official Video]

Andreas Nikolaus Lauda nació en Viena, Austria el 22 de febrero de 1949 y murió en Zúrich, Suiza el 20 de mayo de 2019, más conocido como Niki Lauda, fue un piloto austriaco de automovilismo. Fue Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984, subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. Su primera victoria fue en el Gran Premio de España de 1974, y la última en el Gran Premio de los Países Bajos de 1985. A lo largo de su carrera en la «máxima categoría» pilotó para las escuderías March, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren, acumulando 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras.

El Adiós A Una Leyenda | La Historia De Niki Lauda | #HistoriasF1

Cumple 74 años: Cherilyn Sarkisian nació en El Centro, California; Estados Unidos el 20 de mayo de 1946, conocida simplemente como Cher, es una cantante, actriz, y celebridad de televisión estadounidense, comúnmente citada por los medios como la «Diosa del Pop».​ Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagancia vestimentaria, su influencia en la televisión durante la década del setenta, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. Hace poco la vimos en la película Mamma Mía! Here we go again. De allí estas imágenes...

Cher, Meryl Streep - Super Trouper (Official Video) | From 'Mamma Mia! Here We Go Again' (2018)

Que tengas un buen día....y quedate en casa.