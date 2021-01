Benjamín Amadeo - Tierra Firme (Official Video)

El multifacético artista llega con un nuevo lanzamiento musical. La canción "Tierra Firme" ya se encuentra disponible junto con su videoclip oficial en todas las plataformas digitales.



Benjamín Amadeo describe su nuevo single: "Tierra Firme es una canción que habla de la valentía, de la resistencia, y el valor frente al destino. En pocas palabras, Tierra Firme habla del amor por la lucha, y de como un recuerdo imborrable que queremos volver a vivir nos hace ir más allá de lo que creíamos".



El videoclip fue filmado durante el mes de diciembre en Hudson, provincia de Buenos Aires. Producido por The Vrodas, y con dirección de Lucas Flaque y Pablo Tanno.



"Tierra Firme" se suma como un nuevo adelanto del próximo disco que Benjamín Amadeo presentará este año, del cual ya hemos conocido canciones, tales como "Vámonos", "No Te Enamores", "Salvarme Ahora" y "Magnetismo" junto a Coti.



Además, el artista argentino anunció su primera presentación en vivo en Mandarine Park para el próximo 12 de febrero. Las entradas se encuentran a la venta a través de Sistema Ticketek.



El artista no para de crecer. Recientemente presentó junto a Miranda! una nueva versión de “Cálido y Rojo”, exitoso tema de la banda argentina, y presentó su hit “Magnetismo” junto a Coti. Además, fue convocado por Los Abuelos de La Nada para la grabación de una nueva versión de “Costumbres Argentinas”, uno de los mayores éxitos de la música nacional.

A su vez, en 2019 contó con la participación de Los Auténticos Decadentes en “Las Flores”, canción que rápidamente se convirtió en un hit nacional y supera las 5.1 millones de views.



Benjamín Amadeo es actor, cantante y compositor. Como músico, ha cosechado un gran prestigio. Ganador de un Premio Gardel como Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su disco debut “Vida Lejana”, actualmente se encuentra preparando su próximo álbum de estudio.