Billie Eilish - NOT MY RESPONSIBILITY - a short film

Billie Eilish es una joven cantante y compositora estadounidense que está teniendo una carrera ascendente en lo musical. Se destacó en 2019 con el lanzamiento de su primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y se ha consagrado entre las favoritas de los consumidores juveniles.

Recientemente ha publicado un videoclip donde deja en claro que no le importa lo que los demás piensen de su apariencia física.

En la canción expresa: "¿Me conoces?, ¿realmente me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo alaban, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme. Pero los siento mirando siempre y nada de lo que hago pasa desapercibido. Así que mientras siento sus miradas, su desaprobación, su suspiro de alivio, si yo viviera por ello no sería capaz de moverme nunca. ¿Te gustaría que fuera más pequeña?, ¿más débil?, ¿más suave?, ¿más alta?".

Eilish se abrió paso entre los sitios más altos de los charts, logrando cientos de miles de ventas digitales y físicas en todo el mundo. Cuenta con éxitos como Bad Guy, Everything I Wanted o Bury a Friend.

En la última edición de los Grammys, obtuvo premios a Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal de Pop, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo, opacando a reconocidas artistas como Ariana Grande y Lana del Rey.

Otro de sus trabajos ha sido componer e interpretar el tema oficial para No Time to Die. La película llegará a los cines el próximo 12 de noviembre.