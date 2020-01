Casi 20 mil personas se dieron cita en la segunda noche de sábado que tuvo a Soledad como figura principal.

“La gringa” tuvo una presentación diferente que unió generaciones: fue realizada por el payador Nicolás Membriani junto al freestyler Mosco y el beatboxer Gonzalo Affre. Es que como compartió ante la prensa “hay mucha conexión entre lo que hacen los free styler y los payadores. Ganamos si nos acercamos. Creo que hay una necesidad de buscar otras maneras de llegar a las nuevas generaciones”.

“La Sole” presentó un show súper variado que incluyó mix de chacareras, gatos, huaynos y hasta cumbias como “Que nadie sepa”, “Como te voy a olvidar”, y “La suavecita” con las que hizo bailar a todo el público. También cantó sus nuevos temas y hasta una balada dedicada a su marido. Cuando le preguntaron en conferencia de prensa sobre su repertorio tradicionalista disparó: “Siempre hay que arriesgar. Me siento feliz de no depender de “Don Ata” a esta altura de mi carrera, hay temas a los que hay que dejarlos descansar. Estoy sorprendida de que hace 24 años que vengo acá y siento que la gente me es muy fiel, a pesar de los cambios me siguen”.

También hubo un momento dedicado a Juan Carlos Saravia cantando “De Simoca”. La jornada del sábado comenzó con todo el folklore de Los del Encuentro, seguidos por el dueño de la bailanta Paquito Ocaño. Los jóvenes salteños Canto del Alma también dieron su presente en esta Edición.

Empezada la transmisión subió al escenario el Chango Spasiuk, con mucho chamamé como ya nos tiene acostumbrados desde hace más de 30 años pisando el Martín Fierro. En conferencia de prensa, remarcó la importancia de revalorizar la cultura musical tradicionalista y la importancia de la Ley de Folklore en las escuelas.

Por Siempre Tucu y Pancho Figueroa dejaron su impronta tradicionalista en el escenario. Repasaron sus clásicos y demostraron que siguen vigentes. Ambos también rememoraron a Juan Carlos Saravia, quien falleció ayer.

Por Siempre Tucu lo hizo con el tema “Luna Tucumana” y Pancho Figueroa con “La Cerillana”. Ante la prensa Roberto Pérez recordó que Los tucu han estado en el Festival de Jesús María desde el primer año y a través de su canto han tratado de defender algo que es muy lindo, “que no sólo ha sido nuestro medio de vida, y hemos disfrutado sino que hemos hecho conocer costumbres y leyendas que luego han sido populares y ahí es cuando empiezan a pertenecerle al pueblo y se transforman en algo folklórico. Eso es lo que tratamos de transmitir y de seguir haciendo mientras tengamos la dignidad en la presencia y en las voces”.

Por noveno año consecutivo La Callejera deleita con su música el José Hernández. Fueron premiados varias veces hasta lograr la Consagración en el año 2015. “Nos sentimos los niños mimados de este festival”. “Buscamos que la familia se sienta identificada con nuestros temas, el trapero es el payador de la nueva era”, compartieron con la prensa.

En el campo se pudo disfrutar de las exhibiciones de Agrupaciones de Fortines Gauchos y la exhibición de Caballos Peruanos de Paso, además de las definiciones del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada con campeones que intentan retener el título.

Los Tradicionales Cantores del Alba fueron los encargados de cerrar la novena noche de color y coraje ya entrada la madrugada y poco antes del amanecer.