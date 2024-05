El legendario artista argentino Charly García fue el foco de atención en los Premios Gardel 2024, donde se le rindió un emotivo homenaje en reconocimiento a su destacada trayectoria.



García fue honrado con el premio "Say No More", y el evento incluyó diversas actuaciones musicales que cautivaron al público del Movistar Arena.

VER: Gardel de Oro para Miranda! en la entrega de los premios a la música

TE PUEDE INTERESAR: Artistas cordobeses, entre los primeros ganadores de los Premios Gardel

El tributo comenzó con la brillante interpretación de Luz Gaggi junto a David Lebón de la canción "Desarma y sangra" de Serú Girán, seguido por Rosario Ortega e Indios con "Pasajera en trance".

Otro momento destacado fue la versión de "Viernes 3 AM" a cargo de Lisandro Aristimuño y Bándalos Chinos, una canción icónica del álbum “La grasa de las capitales” (1979) de Serú Girán.



Por su parte, Fabiana Cantilo y Silvestre y la naranja interpretaron “Demoliendo Hoteles”, la canción que ya habían presentado juntos el año pasado en el estadio de Obras.

El punto culminante del homenaje fue un video de agradecimiento de Charly García, quien expresó su gratitud por el galardón y envió sus deseos de felicidad para el nuevo año y las fiestas. David Lebón, visiblemente emocionado, subió al escenario para recibir el premio en nombre de García y compartió unas palabras conmovedoras, destacando la profunda admiración que siente por él.

David Lebón subió al escenario para recibir el premio “Say No More” de Charly García, y expresó emocionado: “Estoy feliz porque le preguntaron a Charly quién quería que reciba el premio por él y me eligió a mí. Lo amo mucho. Quiero darle las gracias por todo lo que nos dio a todos. Hay mucha gente que no tiene idea de las cosas que yo viví con él, qué ser tan hermoso y tan verdadero que es. La guerra le costó algunas heridas, pero está ahí como siempre. Gracias Charly por elegirme. Mañana a primera hora estoy en tu casa para llevarte esto. Gracias a todos. Gracias”.

(Fuente Infobae)