Compositor musical cordobés fue nominado al Hollywood Music in Media Awards

El compositor musical cordobés Esteban Tamashiro fue nominado como compositor a la mejor banda sonora para cortometraje en los Hollywood Music in Media Awards 2021 por la música del corto A Legacy of Us.

Los premios reconocen a la mejor música de películas, series de TV, videojuegos, publicidades y otros formatos audiovisuales. Los ganadores serán anunciados por streaming el 17 de noviembre a las 22.30 (hora de Argentina).

"Estoy muy contento por el solo hecho de estar nominado en unos premios tan importante e internacionales. Me llena de orgullo y para mí es una motivación para seguir trabajando en la música para medios", expresó Tamashiro a cba24n.com.ar.

Esteban Tamashiro, el cordobés que compone música de videojuegos para el mundo

A Legacy of Us es un corto de 6 minutos dirigido por el cineasta Derek Nguyen y es un homenaje a los inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos y sus descendientes.

La historia inicia con una mujer leyendo una carta de su madre. En la narración, la madre cuenta los desafíos que tuvo que enfrentar como inmigrante, la crianza de su hija en Estados Unidos y cómo su hija la ayudó a encontrar su camino.

"Gran parte de los que trabajamos en el corto tenemos este vínculo con la relación de inmigrantes asiáticos. Hemos podido absorber el proyecto y hacerlo personal. Varios actores son actores descendientes de asiáticos y yo soy descendiente de japoneses. Fue un proyecto más allá de lo laboral", declaró el compositor.